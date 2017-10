Kokoomus ja vihreät eri linjoilla veroista Helsingissä: ”Joskus on hyvä, että tulee kannustinta tehdä asioita eri tavalla”

Helsingin kaksi suurinta puoluetta kokoomus ja vihreät neuvottelevat parhaillaan yhdessä muiden kaupunginhallituspuolueiden kanssa muun muassa siitä, tulisiko kaupungin nostaa kiinteistöveroa ensi vuodelle, ja voiko kunnallisveroa laskea.

Helsingin budjettineuvottelut jatkuvat tänään perjantaina iltapäivällä ja jatkuvat koko viikonlopun.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) esittää omassa budjettiehdotuksessaan, että kiinteistöveroa nostettaisiin ja kunnallisveroa laskettaisiin. Kiinteistöveroa koskevan ehdotuksen taustalla oli kuitenkin hallituksen esitys, joka pakotti kaikki kiinteistöjään matalasti verottavia kuntia nostamaan veroa.

Kokoomuksen budjettineuvottelija Risto Rautava kertoo Uudelle Suomelle, että puolue ei enää aja kiinteistöveron nostoa, mutta vaatii yhä kunnallisveron alentamista 17,5 prosenttiin nykyisestä 18 prosentista.

–Kunnallisveron alentaminen pitää ehdottomasti tehdä. Meillä on siihen mahdollisuudet talouslukujen puolesta, Rautava sanoo.

Vihreät sen sijaan haluaisi yhdistää kunnallisveron alentamiseen kiinteistöveron nostoon, aivan kuten Vapaavuori alun perin esitti.

–Me olemme olleet sitä mieltä, että jos alennetaan tuloveroa, niin on samalla perusteltua korottaa kiinteistöveroa, sanoo vihreiden Otso Kivekäs.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara puolusti kiinteistöveroa aiemmin tällä viikolla blogissaan, mutta pohti, ettei korotus menisi kuitenkaan läpi.

–Asia on vielä keskustelussa. Eihän tämä vielä valmis ole. Katsotaan mihin päädytään, Kivekäs toteaa.

–Meidän olennaiset neuvottelutavoitteet liittyvät enemmän sellaisiin asioihin, että esimerkiksi sote-asioissa nuorten mielenterveyspalveluissa ja kotihoidontuen puolella on euromääräisiä ongelmia ja sinne tarvittaisiin lisää rahaa. Lisäksi haluamme varmistaa, että varhaiskasvatuksessa riittää paikat, hän jatkaa.

Rautava puolestaan toteaa, että lisäeurojen myöntämisen sijaan toimintaa voitaisiin tehostaa.

–Meidän näkemys on se, että vielä on paljon tehostamisen varaa. Sitten siellä on joitakin kohtia, joihin esitetään lisärahaa, mutta me emme edusta sitä kantaa, että asiat pitäisi aina hoitaa lisärahoituksella. Joskus on hyvä, että tulee kannustinta tehdä asioita eri tavalla, sanoo Rautava.

Helsingin viime vuoden tilikauden ylijäämä oli 465 miljoonaa euroa. Vuosikate toteutui 300 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Verotuotto kasvoi vuonna 2016 kaikkiaan 137,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna aina 3,2 miljardiin euroon. Tänä vuonna talouskasvu on yllättänyt kaupungin positiivisesti.