Kansanedustajan ulostulo hämmentää maailmalla: ”Suomi saattaa tunnustaa Katalonian itsenäisyyden ensimmäisenä”

Keskustan kansanedustajan Mikko Kärnän sosiaalisessa mediassa perjantaina julkaisema kommentti Katalonian itsenäisyydestä on aiheuttanut hämmennystä muualla Euroopassa.

Kärnä kertoi valmistelevansa eduskunnalle aloitetta Katalonian itsenäisyyden tunnustamisesta englanninkielisessä tviitissä, jota on jaettu lähes 20 000 kertaa.

Congratulations to the independent Republic of #Catalonia. Next week I will submit a motion to the Finnish Parliament for your recognition.