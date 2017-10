Jan Vapaavuorelta täyslaidallinen Ylellä: ”Hallituksen sopimus on outo”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) arvostelee Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote- ja maakuntauudistusta kovin sanoin.

Yleisesti on arvioitu hallituspuolueiden tehneen kompromissin, jossa kokoomus saa tahtonsa läpi soten valinnanvapaudessa ja keskusta maakuntauudistuksessa.

–Minusta tämä hallituksen sopimus on outo, en ymmärrä, miksi tällaisia on tehty. Siinä on naitettu asioita, jotka eivät liity toisiinsa, ja sitten on ajauduttu tilanteeseen, jossa arvovaltasyistä molempien pitää viedä määrätietoisesti asiaa eteenpäin sen sijaan että aidosti pohdittaisiin, mitä tässä ollaan tekemässä, Vapaavuori sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Vapaavuori sanoo uskovansa, ettei maakuntauudistus ole edes pienten kuntien etu.

–Ei hallinto mitään elinvoimaa luo. Elinvoima tulee luonnollisista alueellisista vahvuuksista, ennen kaikkea kyvystä jalostaa vahvuuksista erilaisia asioita.

Vapaavuori toivoo, että hallitus luopuisi koko maakuntauudistuksesta. Hän ennakoi myös, että maakuntauudistuksesta alkaa useita vaalikausia kestävä vääntö tehtävien jakautumisesta kuntien, maakuntien ja valtion välillä.

Vapaavuori on koonnut Suomen 21 suurinta kaupunkia yhteen niin sanotuksi C21-joukoksi, joka vaatii kasvupalveluiden järjestämisvastuun säilyttämistä kunnissa.

