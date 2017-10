Keskustaministeri älähti heti Jan Vapaavuorelle: ”Milloin pormestari aikoo hoitaa päätyötään?”

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) vastaa suorin sanoin Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelle, joka arvosteli Ylen Ykkösaamussa kovin sanoin hallituksen ajamaa maakuntauudistusta.

–Helsinkiläisenä joutuu kysymään, milloin pormestari aikoo valta- ja puoluepolitiikan sijaan hoitaa päätyötään eli Helsingin ja helsinkiläisten asioita? Missä ovat Vapaavuoren ratkaisut ongelmiin, jotka tuntuvat helsinkiläisten arjessa, Tiilikainen kysyy Puheenvuoron blogissaan.

Hän nostaa esiin Helsingin asumiskustannukset, pitkäaikaistyöttömyyden ja lääkärijonot.

–Vapaavuori on valmistellut pääkaupungille strategian, jonka tavoite on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. Tavoitteeseen on helppo yhtyä, mutta strategia jää paperitiikeriksi ja tavoite saavuttamattomiin, ellei ihmisten arjen ongelmiin saada ratkaisuja, Tiilikainen kuittaa.

Ministeri sanoo Vapaavuoren harjoittavan kaupunkien ja muun Suomen vastakkainasettelua ja tyrmää tämän vanhanaikaisena ja vahingollisena.

–Suomi on niin pieni maa, että pärjätäksemme maailmassa meitä ei pidä jakaa kasteihin. Helsinki, muut isot kaupungit, seutukaupungit ja pienemmät kunnat ovat yhdessä Suomi. Yhteistyöllä kaikki voivat voittaa. Helsinki tarvitsee muuta Suomea ja muu Suomi rakasta pääkaupunkiaan.

Jan Vapaavuori sanoi Ykkösaamussa toivovansa, että hallitus luopuisi maakuntauudistuksesta.

