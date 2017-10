Petteri Orpo huolestui Euroopan tilanteesta: ”Turvallisuus vaatii meiltä lisätekoja”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo olevansa huolissaan siitä, mitä EU:n arvoyhteisölle on tapahtumassa.

–EU:n on toimittava johdonmukaisesti niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Emme voi katsoa läpi sormien piittaamattomuutta yhteisistä arvoista, kuten oikeusvaltioperiaatteen vaalimisesta. Olen huolissani siitä, mitä arvoyhteisöllemme on tapahtumassa. Puolan, Unkarin, Tshekin tilanne ­­ - ja viimeksi äärioikeistolaisen vapauspuolueen menestys Itävallan vaaleissa vaivaavat mieltäni, Orpo totesi puheessaan kokoomuksen puoluevaltuustossa lauantaina.

Suomen tulee Orpon mukaan kulkea EU:ssa uudistajien kanssa.

–Euroopassa tapahtuneiden järjettömien terroritekojen jälkeen on entistä selvempää, että turvallisuus vaatii meiltä lisätekoja. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus eivät ole kaksi erillistä asiaa. Ne kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Meidän eurooppalaisten on yhdessä tehtävä aiempaa enemmän Afrikan ja Lähi-idän elinolojen kohentamiseksi. Se tarkoittaa lisää kriisinhallintaoperaatioita, lisää kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua ja lisää investointeja, jotka luovat työpaikkoja, hän linjasi.

–Emme ole nähneet maahanmuuttokriisin loppua. Tarvitsemme vahvemmat Euroopan rajavalvontaviranomaiset, yhtenäisemmät turvapaikkakäytännöt ja entistä suuremmat pakolaiskiintiöt. Emme voi ottaa vastaan kaikkia, jotka Eurooppaan haluaisivat tulla. Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Mutta Euroopan on yritettävä tarjota suojelua kaikille, jotka sitä aidosti tarvitsevat. Se on moraalinen velvollisuutemme. Tarvitsemme pikaisesti yhteisen, kokonaisvaltaisen eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan, Orpo jatkoi.

Hän linjasi myös, että tarvitaan lisää eurooppalaista yhteistyötä sotilaallisen turvallisuuden alalla.

–Vaikka olemme vahvoja, nykyisten, moninaisten ja ennakoimattomien uhkien edessä tarvitsemme lujempaa pohjoismaista, eurooppalaista ja transatlanttista yhteistyötä.Mitä pidemmälle pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä pääsemme, sitä parempi Suomelle. Mitä pidemmälle eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä pääsemme, sitä parempi Suomelle. Mitä pidemmälle etenemme transatlanttisessa yhteistyössä, sitä parempi Suomelle.

Orpon mukaan Suomelle avainkysymys on EU-maiden valmius antaa toisilleen apua.

–Lissabonin sopimuksessa on avunannosta kirjaus. Siltä puuttuu vielä uskottavuus. Meidän tavoitteemme on, että yhteinen tulkinta kirjauksesta vahvistuu. Tiedostan, että edessä on pitkä tie.

Kokoomuksen puoluevaltuusto päätti lauantaina, että puolue tukee Sauli Niinistöä tulevissa presidentinvaaleissa, joissa Niinistö on ehdolla valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Orpo kiitteli Niinistön vahvaa ulko- ja turvallisuuspoliittista osaamista.

–Sauli Niinistö ei ole vain vahva ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaaja. Hän on arvojohtaja. Arvonsa Niinistö on näyttänyt myös tekoina.