Katalonia-twiitillään hämmentänyt kansanedustaja: ”EU-suhteet ovat toissijainen asia, kun puhutaan demokratiasta, ihmisoikeuksista ja väkivallattomuudesta”

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) linjaa Puheenvuoron blogissaan, että Katalonian puolustaminen on alueiden Euroopan ja päätöksenteon läheisyysperiaatteen puolustamista. Kärnä aikoo myös edelleen laatia eduskunnalle toimenpidealoitteen, jossa pyydetään hallitusta ryhtymään toimiin Katalonian tunnustamiseksi.

–Aloite on näkemykseni mukaan sopusoinnussa hallitusohjelman EU-linjauksen kanssa, jonka mukaisesti ”unionin on noudatettava toissijaisuusperiaatteita, eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia”. Linjauksen mukaisesti unionin tulee myös puolustaa demokratiaa, kansainvälistä oikeutta sekä ihmisoikeuksia, Kärnä sanoo.

Hän kertoi aloitteestaan jo perjantaina julkaisemassaan englanninkielisessä twiitissä, joka on saanut laajaa huomiota. Joissakin ulkomaisissa lehdissä on tulkittu Suomen aikovan tunnustaa Katalonian itsenäisyyden.

Lue lisää: Kansanedustajan ulostulo hämmentää maailmalla: ”Suomi saattaa tunnustaa Katalonian itsenäisyyden ensimmäisenä”

Nyt Kärnä korostaa blogissaan, että hänen kantansa on yksittäisen kansanedustajan, eikä Suomen hallituksen kanta.

–En ole eduskunnassa tämän mielipiteeni kanssa kuitenkaan yksin. Mikäli Suomi joskus tunnustaisi Katalonian tasavallan, se tapahtuu tasavallan presidentin toimesta hallituksen esittelystä. Eduskunta puolestaan voi ilmaista oman tahtotilansa asiassa hallitukselle. Ennen itsenäisyyden tunnustamista Katalonian tulee osoittaa, että se täyttää valtion yleiset tunnusmerkit, hän toteaa.

Kärnä sanoo jatkavansa työtä Katalonian puolesta.

–Mielestäni emme voi tänä itsenäisyyden juhlavuonna kääntää selkäämme alueen tapahtumille. EU-suhteet ovat toissijainen asia silloin, kun puhutaan demokratiasta, ihmisoikeuksista ja väkivallattomuudesta. Katalonia ei voi koskaan itsenäistyä Espanjan perustuslain mukaisesti ja se on valinnut nyt tämän tien. Toivottavasti se johtaa onnelliseen lopputulokseen.

Parasta olisi Kärnän mukaan ollut, jos katalaanien olisi annettu äänestää rauhassa keskushallinnon tunnustamassa äänestyksessä ja tehty päätökset yhdessä sen jälkeen.

–Tämä ei sopinut Espanjalle, joka hylkäsi eurooppalaiset arvot ja puuttui tilanteeseen väkivallalla. Nyt mennään sitten pitkän kaavan mukaan, mutta onneksi maailma seuraa. Oikeus voittaa aina lopulta ja todellista vapaudenkaipuuta on mahdotonta tukahduttaa.

Espanjan senaatti hyväksyi perjantaina perustuslain artiklan 155 käyttöön ottamisen sen jälkeen, kun Katalonian alueparlamentti hyväksyi itsenäisyysjulistuksen. Artikla antaa maan hallitukselle valtuudet Katalonian itsehallinnon peruuttamiseen.

Katalonian aluehallinto erotettiin perjantaina alueparlamentin hyväksyttyä itsenäisyysjulkistuksen. Uudet aluevaalit pidetään pääministeri Mariano Rajoyn mukaan 21.joulukuuta. Lauantaina Espanjan varapääministeri Soraya Saenz de Santamaria nimitettiin Katalonian aluejohtajaksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk linjasi perjantaina, että Euroopan unionin näkökulmasta mikään ei ole muuttunut ja Espanja on se ainoa neuvottelukumppani. Samalla Tusk toivoi, että Espanjan hallitus jatkaa asian hoitamista neuvottelujen kautta, ei väkivalloin.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 27, 2017