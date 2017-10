Tutkimusneuvonantajan huomio soten asiakasseteleistä: ”Tämä aiheuttaa turhaa epävarmuutta”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen arvioi, että sote-uudistukseen olennaisesti liittyvässä keskustelussa asiasseteleistä ongelmaksi näyttää muodostuvan epävarmuus siitä, miten valtaa maakunnissa tullaan käyttämään.

–Nykyisessä lakiluonnoksessa määritellään vain hyvin yleisellä tasolla maakunnan valta ja rajaukset setelien käytössä, jolloin liian iso osa tulkinnoista jää lakiehdotuksen perustelujen varaan. Tämä aiheuttaa turhaa epävarmuutta. Yksityiskohtien siirtäminen lakiin olisi tärkeää siitäkin syystä, että maakuntien ostajaosaaminen asiakasseteleiden suhteen kehittyy vasta vähitellen. Täsmennykset auttaisivat välttämään tarpeettomia riitoja setelien käytön kriteereistä, hän kommentoi Etlan sivuilla julkaistussa kolumnissaan.

Uutta sote-lakiluonnosta on kritisoitu erityisesti erikoissairaanhoidon asiakasseteleistä, joilla on tarkoitus antaa valinnanvaraa kiireettömien leikkausten tekijöiden suhteen. Kirurgiyhdistyksen mukaan näiden leikkausten väheneminen päivystyssairaaloissa uhkaa romahduttaa koko päivystysjärjestelmän. Lisäksi leikkausten vähenemisen pelätään johtavan asiantuntijapulaan, heikentävän koulutusta ja tutkimusta, eriyttävän leikkaukseen pääsyn kriteerejä, heikentävän laatua ja kasvattavan kustannuksia.

Valkosen mukaan lakiluonnos antaa kuitenkin riittävät välineet siihen, että näiden pelkojen toteutuminen voidaan välttää.

–Ensinnäkin, maakunnan liikelaitos päättää leikkaustarpeesta ja hyväksyy palveluntuottajat. Toiseksi, lakiluonnos rajaa lähtökohtaisesti asiakassetelit pois sellaisista hoidoista, jotka on ns. keskittämisasetuksen nojalla valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitetty yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön. Liikelaitos voisi kuitenkin halutessaan käyttää asiakasseteleitä esimerkiksi leikkausjonojen purkuun. Ehtona on, että tuottajan on toteutettava vielä täsmentämättömät laatukriteerit, jotka sisältänevät leikkausten keskittämisen myös yksityisellä sektorilla, hän selvittää.

Lisäksi lakiehdotus ottaa Valkosen mukaan huomioon päivystyssairaaloiden ongelmat monella tavalla.

–Maakunnan liikelaitos voi rajata asiakassetelin käyttöönoton laajuutta, jos se on välttämätöntä palvelukokonaisuuksien toimivuuden tai palvelujen kustannustehokkaan järjestämisen perusteella. Asiakasseteliä ei saa käyttää, jos asiakas- tai potilasturvallisuus voi vaarantua. Maakunta ei voi ottaa asiakasseteliä käyttöön sellaisissa palveluissa, joissa asiakassetelin käyttöönottaminen voi vaarantaa lakisääteisistä tehtävistä suoriutumisen, kuten ympärivuorokautisen päivystyksen, hän toteaa.

Valkonen muistuttaa myös, että lain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan maakunta voi rajoittaa setelien määrällistä ja sisällöllistä käyttöä, jos se johtaa henkilöstön siirtymiseen terveyspalveluyrityksiin, tai vaikeuttaa koulutusta.

