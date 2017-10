Veroasiantuntija ihmettelee selitystä Suomen 700 milj. €:n yllätyspotille: ”Näin on voitu välttää verot jossain toisaalla”

SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finér ihmettelee, miksi japanilaisen Softbankin suomalainen tytäryhtiö Kahon 3 maksoi peliyhtiö Supercellin osakkeista saamastaan myyntivoitosta veron juuri Suomeen. Kyseessä on peräti 700 miljoonan euron verotulo, joka tosin saattaa Finérin mukaan vielä muuttua, jos veropäätöksestä valitetaan.

Yle kertoi jo elokuussa, että Suomen verottaja sai keväällä ylimääräisen 700 miljoonan euron yhteisöveropotin. Sunnuntaina Helsingin Sanomat puolestaan uutisoi, että verot maksoi Kahon 3 Oy.

Kahon 3 on Softbankin vuonna 2013 Suomeen perustama tytäryhtiö. Softbank osti alun perin GungHo-peliyrityksen kanssa 51 prosentin osuuden Supercellin osakkeista vuoden 2013 lokakuussa 1,1 miljardin euron hintaan ja Softbank ja GungHo perustivat Suomeen Kahon 3 Oy:n. Myöhemmin GungHo myi oman osuutensa Supercellista Softbankille. Kesäkuussa 2016 Softbank myi koko 72,2 prosentin osuutensa Supercellin osakkeista kiinalaiselle Tencentille 6,45 miljardilla eurolla. Lehtitietojen mukaan Kahon 3:n osuus kauppahinnasta oli yli 4,5 miljardia euroa ja se teki 3,5 miljardin myyntivoiton.

Aikaisemmin Verohallinnossa kansainväliseen verotukseen keskittynyt Lauri Finér arvioi, ettei myyntivoitosta olisi tarvinnut maksaa veroa välttämättä lainkaan.

–Ensiksi ihmettelyni kohdistui siihen, että osakkeiden myyntivoitosta maksettiin ylipäänsä veroa. Konsernin sisäiset myyntivoitot ovat näet yleensä verovapaita Suomessa ja monissa muissa maissa, kun omistusosuus konsernirakenteessa on yli 10 prosenttia. Kahon 3 Oy oli omistanut Supercellistä yli 50 prosenttia jo vuodesta 2013, hän kommentoi blogissaan sunnuntaina.

Finér arvioi, että japanilainen Softbank kuitenkin halusi maksaa verot nimenomaan Suomeen.

–On ilmeistä, ettei Softbankin olisi tarvinnut maksaa myyntivoitosta veroa Suomeen, jos sen vastuuhenkilöt eivät olisi näin halunneet. Verovälttelyvaihtoehtoja olisi ollut monia. On kuitenkin mahdollista, että verosuunnittelullisesti oli halvinta maksaa verot nimenomaan Suomeen. Näin on voitu välttää verot jossain toisaalla.

Finér huomauttaa, että yhteisöveroprosentti oli viime vuonna Suomessa 20 ja Japanissa 31.

–Jos Supercellin osakkeiden myyjänä olisi Kahon 3:n sijaan ollut Softbankin japanilainen tytäryhtiö, se olisi joutunut maksamaan myyntivoitoista Japanissa 31 prosentin yhteisöveron. Ulkomaisten tytäryhtiöiden myyntivoiton verotusta voidaan kuitenkin välttää Japanissa käyttämällä myyntiin ulkomaista holding-yhtiötä, joka tilittää myyntivoiton Japaniin osinkona. Nämä osingot on 95-prosenttisesti vapautettu verosta Japanissa. Ulkomaisen tytäryhtiön voitto voidaan kuitenkin verottaa Japanissa, jos siitä peritään tosiasiallisesti alle 20 prosentin veroa. Tämä perustuu Japanin niin kutsuttuun väliyhteisölainsäädäntöön. Suomessa yhteisöveroprosentti oli viime vuonna juuri 20 prosenttia, joten väliyhteisölaki ei olisi todennäköisesti soveltunut Kahon 3 Oy:ön. On siis mahdollista, että Softbankin kannatti maksaa myyntivoitosta veroa mieluummin 20 prosenttia Suomeen kuin 31 prosenttia Japaniin, hän pohtii.

Finér pitää mahdollisena myös sitä, että Supercellin entiset pääomistajat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat vaatineet verojen maksamista Suomeen.

–Rehellisesti sanottuna en usko tähän teoriaan. En kiistä Paanasen ja Kodisojan motiiveja, mutta Softbank tuskin halusi maksaa veroja yhtään enempää kuin on pakko. Se on Tokion pörssissä listattu yritys, jonka tavoitteena on ennemmin tuottaa voittoa omistajilleen kuin verotuloja Suomeen.

Finérin mukaan on edelleen mahdollista, että myyntivoittoa koskevaan veropäätökseen vaaditaan oikaisua. Silloin arvioidaan kokonaan uudelleen, onko myyntivoitto veronalainen.

–Tällöin Verohallinto tai viime kädessä tuomioistuimet ratkaisisivat veropotin lopullisen kohtalon.