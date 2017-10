Palkankorotusten tasosta tieto tänään? Osapuolet eri linjoilla – Sähköliiton laaja uhkaus pöyristyttää

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto yrittävät tänään saada aikaan neuvottelutulosta uudeksi työehtosopimukseksi. Osapuolet tapaavat kello 13, ja ratkaisua odotetaan myöhemmin iltapäivällä, kertoo Talouselämä.

Teknologiateollisuuden palkankorotusprosentista odotetaan päänavausta muidenkin alojen liittokohtaisille sopimuksille.

Käsillä ovat ratkaisun hetket, sillä Teknologiateollisuuden vanha sopimus umpeutuu huomenna tiistaina. Neuvotteluja voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaakin, jos näkemykset korotuksen suuruudesta eivät ole liian kaukana toisistaan.

Talouselämän mukaan neuvotteluissa on päästy sopuun uuden sopimuksen teksteistä, mutta palkankorotusprosentti on yhä auki. Työntekijäpuoli on toivonut yli yhden prosentin korotuksia, mutta Teknologiateollisuus on varoitellut korotusten vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Nollatarjousta ei kuitenkaan ole tullut Metsäteollisuuden tapaan.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi aamulla Talouselämälle toivovansa, että sopu syntyy ja pitävänsä sitä mahdollisena. Aallon mukaan Teollisuusliiton hallitus on joka tapauksessa huomenna koolla pohtimassa tilannetta.

Työnantajapuoli paheksuu Sähköliittoa

Teknologiateollisuus jatkaa sovun hierontaa sopimuskiistassa Sähköliiton kanssa kello 16 tänään.

Useat työnantajaliitot katsoivat aamulla yhteisessä tiedotteessaan paheksuvansa Sähköliiton aikeita aloittaa keskiviikkona lakko, ylityökielto ja tukityötaistelu lukuisissa yrityksissä, joilla ei työnantajapuolen mukaan ole mitään tekemistä järjestöriidan kanssa. Energiateollisuus, Metsäteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta ja Teknologiateollisuus arvioivat, että toteutuessaan SAK:laisen Sähköliiton työtaistelut aiheuttavat mittavat vahingot yrityksille, niiden alihankkijoille ja asiakkaille.

Työnantajapuolen mukaan ilmoitetut tukitoimet voivat lisäksi aiheuttaa vakavaa haittaa kotitalouksille ja maataloudelle muun muassa sähköverkkojen viankorjauksen vaarantumisen vuoksi. Työnantajaliitot ihmettelevät myös Sähköliiton kieltäytymistä jopa suojelutyöstä.

– Juuri nyt pitäisi tukea kaikin tavoin kasvua, eikä tehdä valtapolitiikkaa, järjestöt huomauttavat yhteisessä ulostulossaan.

Työnantajaliittojen mielestä Sähköliiton suhteeton voimankäyttö ja uhittelu tukilakkoineen ovat väärä tapa reagoida. Sähköliitto vastasi ulostulon mukaan Teknologiateollisuuden tapaamiskutsuun suoralta kädeltä lakkovaroituksella.

– Sähköliiton toimenpiteiden seurauksena täysin sivulliset joutuvat kärsimään, järjestöt korostavat.

Ulostulon mukaan sähköasentajien työehtoihin ei tule minkäänlaisia heikennyksiä, sillä Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto ovat sopineet, että kaikkiin teknologiateollisuuden työntekijöihin sovelletaan jatkossa samaa työehtosopimusta eli ns. metallin sopimusta. Tämän sopimuksen piiriin ovat tulossa myös ne vajaat tuhat sähkömiestä, joille Sähköliitto on aiemmin tehnyt rinnakkaisen sopimuksen.

Riku Aalto sanoo Talouselämälle olevansa työnantajien kanssa samaa mieltä siitä, että sähköasentajien työehdot eivät heikkenisi, vaikka heidät liitettäisiin teollisuusliiton sopimukseen.

Lähde osin: Talouselämä