Jopa 3,2 %:n korotus Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimuksiin – paikallisella sopimisella iso rooli

Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta. Uusi sopimus koskee kaikkiaan lähes 100 000 työntekijää.

Liitot korostavat, että sopimuksen ensisijainen tavoite on nostaa palkkoja paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Mikäli sopimusta ei kuitenkaan synny, palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana 3,2 prosenttia, niin että kaksi prosenttiyksikköä toteutetaan yleiskorotuksina ja 1,2 prosenttia yrityskohtaisina korotuksina.

Liitot aloittavat yhteisen tuottavuushankkeen, edistävät työrauhaa yhdessä sovitun toimintamallin avulla, kehittävät työhyvinvointia sekä torjuvat harmaata taloutta tukemalla viranomaisvalvontaa.

– Ratkaisu parantaa palkansaajien ostovoimaa, mutta samaan aikaan se on kansantalouden kannalta vastuullinen kokonaisuus. Liitoilla on yhteinen halu kehittää toimialaa, tuottavuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia. Tämä on myönteistä ja lisää alan vetovoimaa, tähdentää Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen pitää arvokkaana, että ratkaisulla kehitetään paikallista sopimista ja pystytään arvioiden mukaan parantamaan edelleen myös kilpailukykyä.