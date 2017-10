Suomalaisnaisille palkaton loppuvuosi: ”Häpeällistä – 600 €/kk vähemmän”

Tänään vietetään naisten palkkapäivää, eli naisten palkat on tältä vuodelta maksettu vuosipalkaksi muutettuna. Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) listaa blogissaan keinoja kaventaa naisten ja miesten välistä palkkakuilua. Myös Tehy ja STTK vaativat palkkatasa-arvoa.

Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin hitaasti viime vuosina Suomessa. Ero miesten ja naisten keskiansioiden välillä on sama kuin viime vuonna. Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten keskiansiot ovat tänä vuonna keskimäärin 83,4 prosenttia miesten keskiansioista.

Talousvaliokuntaan kuuluvan Sarkkisen mukaan Suomessa palkkaero on länsieurooppalaisittain suuri ja naisten kokonaiseläkkeet ovat yhä huomattavasti miehiä matalampia.

–Naisten ja miesten välinen palkkaero on siis edelleen noin 17 %. Vuosiansioissa mitattuna naisten palkanmaksu loppuu tänään 31.10. ja siksi tänään vietetään naisten palkkapäivää, jonka tarkoituksena on edistää samapalkkaisuutta, Sarkkinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Palkkaeron taustalla on muun muassa se, että naisvaltaiset työt ovat yleensä alempipalkkaisia ja miehet ovat naisia useammin johtotehtävissä.

–Näin on, vaikka naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Osa erosta selittyy sillä, että miehet tekevät ja miesvaltaisilla aloilla tehdään enemmän ylityötunteja. Osa palkkaerosta on kuitenkin selittämätöntä – eli joskus samasta työstä maksetaan naiselle pienempää palkkaa kuin miehelle erityisesti erilaisten henkilökohtaisten palkanlisien kautta, Sarkkinen sanoo.

Kansanedustajan 5 keinoa

Sarkkinen listaa samapalkkaisuuden edistämiseksi viisi keinoa: palkankorotus naisvaltaisille pienipalkkaisille aloille, palkka-avoimuus ja tiedonsaanti työpaikkojen luottamusmiehille, alojen sukupuolittuneisuuden purkaminen, perhevapaauudistus sekä kodinhoidon ja hoivavastuun tasaisempi jakaminen. Osin samoista asioista puhuvat Tehy ja STTK.

Sarkkinen huomauttaa, että työmarkkinajärjestöjen neuvottelukierroksen avaavat perinteisesti miesvaltaiset vientialat, joiden vanavedessä seuraa naisvaltainen julkinen sektori ja yksityiset palvelualat. Näin on käynyt myös tänä syksynä, kun liittokierroksen päänavaus saatiin eilen Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutuloksesta. Lue tarkemmin: Uusi liitto avasi palkkapelin 2 %:lla: ”Kun kaikkia kirvelee se on hyvä”

–Palkkaneuvotteluissa pitäisi sopia pienimpien palkkojen kertakorotuksesta, jotta erityisesti naisvaltaiset pienipalkkaiset alat voisivat nousta palkkakuopasta. Tämä voidaan tehdä jo tämän syksyn liittokierroksella. Tärkeää ns. tasa-arvoerä olisi nyt, kun kiky-sopimus leikkasi erityisesti julkisen sektorin palkkoja. Pienipalkkaisten alojen kannalta olisi hyvä, että prosenttikorotusten sijaan/rinnalla olisi riittäviä euromääräisiä korotuksia, Sarkkinen sanoo.

Myös sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkojen parantamista. Kiky-sopimuksessa leikattiin julkisen sektorin lomarahat. Tehy on vaatinut lomarahaleikkausten kompensoimista tulevalla neuvottelukierroksella.

Sarkkisen mielestä palkka-avoimuus on kirjattava yt-lakiin ja työehtosopimuksiin. Hän muistuttaa, että sukupuolten sisällä on paljon suuremmat erot osaamisessa ja kiinnostuksen kohteissa kuin sukupuolten välillä. Hän huomauttaa, että lapsia tulisi kannustaa osaamisen ja kiinnostusten mukaan, ei sukupuolen perusteella.

–Ei siis ole mitään syytä, miksi naiset eivät voisi olla diplomi-insinöörejä, juristeja ja pääjohtajia, tai miehet lastentarhanopettajia, parturi-kampaajia ja lähihoitajia. Alojen sukupuolittuneisuuden purkaminen alkaa jo päiväkodeissa ja kouluissa.

Osa palkkaerosta johtuu siitä, että äidit ovat paljon pidempään poissa työmarkkinoilta kuin isät. Sarkkisen mielestä perhevapaauudistuksen olisi tärkeä lisätä isille suunnattuja ansiosidonnaisia vanhempainvapaakuukausia. Kyse on myös kodinhoitovastuun jakamisesta.

– Jos kotivastuut kasautuvat naisille, hankaloittaa se heidän urakehitystään. Jos nainen on aina se, joka hakee lapset tarhasta, ei hän voi jäädä tekemään ylityötunteja, Sarkkinen sanoo.

Vain kolme neljästä kaventaisi eroa

Tehyläisten mielestä naisten matalampi palkkataso on yksi merkittävä syy sille, että perhevapaat jakautuvat epätasaisesti.

– Tasa-arvoinen palkkaus antaisi perheille tosiasiallisen mahdollisuuden myös tasa-arvoisempaan vastuun jakoon perheen arjesta ja lastenhoidosta. Naisten matalampi palkkataso ohjaa tällä hetkellä etupäässä naisia käyttämään perhevapaita, koska perheen toimeentulo halutaan ymmärrettävästi turvata myös perhevapaiden aikana, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo tiedotteessa.

– On häpeällistä, että naisten palkka on edelleen 17 % pienempi kuin miesten. Keskiansioissa ero tarkoittaa noin 600 euroa kuukaudessa. Ero on kaventunut huolestuttavan vähän 2000-luvulla, Vesivalo sanoo.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mukaan palkkaeroja ei voi hyväksyä, sillä niillä on vaikutus naisten heikomman ansiokehityksen ohella myöhemmin esimerkiksi heikompaan eläkekertymään.

– STTK on jo aiemmin esittänyt palkkojen laajempaa avoimuutta siten, että työpaikkatasolla henkilöstön edustaja saisi edustamiensa työntekijöiden palkat eri osineen tietoonsa, jos työntekijä tämän hyväksyy. Tämä edistäisi paikallista sopimista ja palkkakartoituksen laatimista, STTK:n johtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

Myös STTK peräänkuuluttaa palkka-avoimuutta ja perhevapaauudistusta palkkaeron kaventamiseksi.

–Pidämme kokonaisvaltaista perhevapaauudistusta erittäin tärkeänä ja merkittävänä mahdollisuutena parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja urakehitystä. STTK toivookin, että perhevapaauudistus valmistellaan huolella, eikä tyydytä vain kosmeettisiin muutoksiin. STTK:n pitkään kannattama 6+6+6 malli olisi hyvä lähtökohta uudistukselle, Murto sanoo.

STTK:n tänään julkaiseman kansalaiskyselyn mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista (76 %) kannattaa sukupuolten välisen palkkaeron kaventamista. 16 prosenttia oli eri mieltä ja kahdeksan prosenttia ei ilmoittanut kantaansa.

