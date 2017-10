3,2%:n palkankorotus – Yrittäjät: ”Kallis, yleislinjana liikaa”

Palkankorotusten linja näyttää lipsuvan liian korkeaksi, arvostelee Suomen Yrittäjät.

Syksyn työmarkkinakierroksen avasivat eilen Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto, jotka neuvottelutuloksessaan ehdottavat 3,2 prosentin korotuksia seuraavalle kahdelle vuodelle. Liitot painottivat paikallisen sopimisen olevan ensisijainen tapa sopia palkoista. Yleiskorotuksia oli 2 prosentin edestä ja muuten kohdennettavia ”yrityskohtaisia eriä” 1,2 prosenttia.

–Sopimus on kallis, jos se johtaa laajalti 3,2 prosentin korotuksiin. Isolle osalle yrityksiä 3,2 prosenttia kahdessa vuodessa on yleislinjana liikaa. Suomen kasvu on hauras, työllisyyskehitys heikkoa ja otamme yhä velkaa, siksi tarvittaisiin maltillisempi yleislinja, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen on huolissaan siitä, että liian isot yleiskorotukset syövät kilpailukykysopimuksen tuomat edut.

–Jos yleiskorotukset ovat tätä tasoa, kilpailukykysopimus taitaa olla Pyrrhoksen voitto, josta tuli iso kitinä mutta lyhyt ilo, Kuismanen sanoo.

Kuismanen painottaa, että kaikille aloille ei vastaa sopimusta voida tehdä.

Pentikäinen kiittelee, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutuloksessa yritykset ja työntekijät voisivat paikallisesti sopia pienemmistäkin korotuksista. Yrittäjät katsovat, että on erittäin tärkeää lisätä paikallisen sopimisen liikkumatilaa kaikissa työehdoissa, ei vain palkoissa, jotta yritykset voivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

