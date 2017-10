Terveystietojen 10 vuoden ikäraja ihmetyttää: ”Vanhemmat eivät saa tietoa ellei lapsi halua”

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) ihmettelee 10 vuoden ikärajaa, joka rajoittaa vanhempien oikeutta saada tietoa lastensa terveydenhoidosta.

Kopra kommentoi blogissaan Ylen uutista, jonka mukaan eräs äiti yllättyi, kun ei kyennyt muuttamaan 10-vuotiaan lapsensa hammaslääkäriaikaa. Äidille selvisi, että vanhempi voi muuttaa lapsensa puolesta vain alle 10-vuotiaan lapsen aikavarausta. Sama 10 vuoden ikäraja pätee moneen asiointiin terveydenhuollon kanssa – se on käytössä esimerkiksi valtakunnallisessa Omakanta-palvelussa sekä Eksoten Hyvis-palvelussa.

– Vanhemmat eivät siis lähtökohtaisesti saa tietoa yli 10-vuotiaan lapsensa terveysasioista, ellei lapsi halua. Käytäntö on valtakunnallinen. Ikäraja ei perustu lakiin, vaan sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen, Kopra kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Ylen haastattelema järkyttynyt äiti toteaa, että hänen 10- ja 13-vuotiaat lapsensa ”eivät todellakaan ole vielä kypsiä päättämään omista terveysasioistaan tai edes varaamaan itselleen aikoja”.

Kopra katsoo, että viranomaistulkinta lasten oikeudesta tietosuojaan ”siirtää vastuun joistain terveyspäätöksistä käytännössä alaikäiselle”.

– Yleisen elämänkokemuksen perusteella voi väittää, että alaikäisen kynnys mennä oma-aloitteisesti esim. epämieluisiin tutkimuksiin tai toimenpiteisiin voi olla korkea tai ylittämätön. Lapselle siirretään vastuuta jota hänen ei tulisi kantaa.

Kopra kirjoittaa, että pahimmillaan vanhemmat eivät saa lapsensa terveystietoja ja joutuvat tekemään lastensa hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja ”arvailujen varassa tai ihmettelemään epätietoisina, mistä heidän lapsensa kohdalla on kysymys”. Kopra katsoo, että vanhempien tiedonsaantioikeutta alaikäisen terveystietoihin tulee parantaa, ”jotta he voivat kantaa sen vastuun, joka heillä lapsistaan on”.

Yle kertoo säännön tarkoittavan muun muassa sitä, että vanhempi ei pysty tarkastamaan Omakannasta yli 9-vuotiaalle lapselleen määrättyjä lääkkeitä tai hoitotietoja.

Ministeriön linjauksen perustelu on Ylen mukaan se, että lasta on hoidettava yhteisymmärryksessä lapsen kanssa. Kun alaikäinen on kykeneväinen päättämään omasta hoidostaan – linjauksen mukaan siis 10-vuotiaana – hän voi kieltää hoitojaan koskevan tietojen luovuttamisen. Ylen haastattelemat virkamiehet nostavat esimerkiksi ehkäisypillerit ja rokotukset esiin arkaluontoisina tietoina, joita lapsi ei välttämättä halua antaa vanhemmilleen.

– Jos vanhemmat eivät halua vaikka 13-vuotiaalle lapselle rokotusta, mutta lapsi sen haluaisi. Jos ikäraja olisi 15 vuotta, niin vanhemmat näkisivät ne rokotustiedot, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen sanoo Ylelle.