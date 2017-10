Piraattikirjeet: Nyt haetaan tietokoneita takavarikkoon – Suomessa vireillä useita uusia oikeudenkäyntejä

Suomessa on vireillä useita uusia tekijänoikeusoikeudenkäyntejä, kertovat niin sanottuihin piratismikirjeisiin eli tekijänoikeuksien valvontakirjeisiin liittyvät lakiasiaintoimistot.

Elokuvayhtiö Crystalis Entertainmentia edustavan Hedman Partnersin asianajaja Joni Hatanmaa vahvistaa Uudelle Suomelle, että vireillä on yhteensä 10 uutta juttua, joista neljä on siviilikanteita ja kuusi turvaamistoimihakemuksia. Jälkimmäisellä pyritään varmistamaan todisteiden saanti tai ”turvaaminen” siten, että viranomaiset takavarikoivat epäillyn tietokoneen.

Oikeusprosessien käynnistäjinä ovat elokuvien levittäjäyhtiöt Crystalis Entertainment ja Scanbox joko yhdessä tai erikseen.

Uusista kanteista tiedotti lakiasiaintoimisto Turre Legal, joka on toiminut kirjeensaajien eli piratismista syytettyjen ihmisten puolustusedustajana. Turre Legalin mukaan on mahdollista, että takavuosien nallepuh-läppärien takavarikoinnit tekevät nyt paluun. Hedmanin Hatanmaa ei tähän usko, sillä valvottujen elokuvien kohderyhmät johtavat siihen, että yleensä on kyse aikuisista tai selkeästi aikuisuutta lähestyvistä teini-ikäisistä.

Hatanmaan mukaan lähtökohta on, että valvottujen elokuvien sisältö ei herätä kiinnostusta kovin nuorissa ihmisissä.

–En usko, että tulemme törmäämään siihen, että tarvitsisi lasten tietokoneilla ruveta turvaamaan näyttöä, Hatanmaa sanoo Uudelle Suomelle.

Hatanmaan mukaan kyse on Hedman Partnersin ensimmäisistä turvaamistoimihakemuksista, joista ei ole vielä markkinaoikeuden päätöstä. Lisää hakemuksia on kuitenkin valmisteilla ja Hatanmaa uskoo, että ne lisääntyvät.

–Uskon, että tämä saattaa olla toimiva vaihtoehto tietyn tyyppisisissä jutuissa, jotka edellyttävät sitä, että todistelua pitää päästä turvaamaan.

Vastapuolella toimiva Turre Legal kertoo, että sen tietojen mukaan ainakin osa uusista kanteista koskee tiedostonjakoa, joka olisi tapahtunut jo loppuvuodesta 2015. Turre Legal arvioikin, että ”oikeudenhaltijat haluavat kanteella osoittaa, että myös vanhoista tapauksista voi joutua vastaamaan oikeuteen”. Markkinaoikeus tiukensi kantaansa epäiltyjen tiedostonjakajien osoitteiden luovuttamisesta kesällä 2017, mikä on hankaloittanut oikeudenhaltijoiden kirjetoimintaa.

Osoitteidenluovutuskysymys on markkinaoikeudessa yhä auki, mutta Hedmanin Hatanmaa on luottavainen.

–Lain tarkoitus on vähentää piratismia ja olemme huomanneet, että meidän toimintamme on merkittävästi vähentänyt piratismia Suomessa, jos sitä vertaa muihin maihin, missä ei ole tämän tyyppistä valvontaa. Siellä vertaisverkkojen käyttö on tasaista tai nousujohteista.

–Sekä henkilön yksityisyyden suoja että tekijänoikeuden suoja ovat tärkeitä oikeuksia ja uskon että markkinaoikeus löytää sieltä oikean tasapainon.

Hatanmaan mukaan Hedman Partnersilla on valmisteilla suuri määrä kanteita ja lisää on tulossa. Määristä hän ei kerro tarkemmin, sillä ”se saatetaan helposti tulkita lupaukseksi” ja kanteiden tarve voi nyt saadun julkisuuden myötä vähentyä.

–Optimaalisin tilanne on se, että asia sovitaan, ennen kuin ehdimme kanteen nostaa.

Hatanmaan mukaan vain pieni murto-osa jutuista joudutaan käymään oikeudessa riitaiseen tuomioon asti. Sopiminen on hänen mukaansa yleistä ja usein sovinto tehdään jo siinä vaiheessa, kun kirje lähtee. Vastapuoli sopii asian ja maksaa hyvityksen siis usein jo ennen kanteen nostamista.

–Selkeästi suuri osa sen sopimuksen tekee jo tässä vaiheessa ja toinen suuri osa sopii siinä kohtaa, kun saa tiedon kanteesta.

Hatanmaalla ei ole lupaa sanoa tarkasti, paljonko kirjeitä lähtee matkaan. Hänen mukaansa asiassa pyritään kattavaan valvontaan ja siihen, että jos elokuvien jakamiseen osallistuu, on todennäköisempää saada kirje kuin olla saamatta.

–Kun aloitimme, arvioitiin että aktiivisia vertaisverkkojen käyttäjiä on Suomessa noin 150 000, mutta määrä on selkeästi vähentynyt meidän toimintamme myötä, hän uskoo.

Kuinka reagoida piraattikirjeeseen?

Tekijänoikeuksien valvontakirjeitä on julkisessa keskustelussa kutsuttu myös kiristyskirjeiksi. Siitä, kuinka kansalaisten kannattaisi näihin luvattomista tiedostonjaoista korvauksia vaativiin piratismikirjeisiin suhtautua, on esitetty erilaisia näkemyksiä.

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut, että kirjeitä ei ainakaan pitäisi jättää huomiotta, mistä Piraattipuolue on ollut täysin eri mieltä. Viimeisimpänä myös ruotsalainen asiantuntija, tekijänoikeuksiin perehtynyt professori Sanna Wolk neuvoi piraattikirjeiden saajia pidättäytymään maksuista ja välttämään yhteydenottoja kirjeen lähettäjään. Lue lisää: Piraattikirjeet: Tuhansille suomalaisille neuvo Ruotsista – Älä maksa, älä ole missään yhteydessä

