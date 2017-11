Yrittäjä-kansanedustaja ansaitsi yli 400 000€ – Kehitti poliisille rekisterikilpien lukulaitteen

Eero Suutari, 60, (kok.) on yksi eduskunnan noin 40 yrittäjätaustaisesta kansanedustajasta. Hän johti toista perustamaansa yritystä, vienti- ja teknologiayritys Sunitia aina siihen asti, kun tuli valittua kansanedustajaksi vuonna 2011 ja toimii nyt hallituksen jäsenenä.

Katso kaikkien yrittäjä-kansanedustajien tulot jutun lopusta.

Ajoneuvotietokoneisiin keskittynyt Sunit on toimittanut muun muassa järjestelmiä Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Saksaan ja Hollantiin niin poliisi- kuin pelastusviranomaisille. Suomen poliisi esimerkiksi käyttää Sunitin ohjelmistoa rekisterikilpien lukemiseen ja katsastus- sekä veroleiman tarkastukseen.

–Sitä voitaisiin tehdä ihan liikennevirran joukossa mukana ajaen. Mutta toistaiseksi lainsäädäntö ei sitä mahdollista, Suutari sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Omaa asiaansa Suutari ei ole eduskunnassa lobbaamassa vaan hän on keskittynyt työ- ja yrittäjyysasioihin. Juuri näistä asioista hän oli aktiivisesti kirjoittanut myös Kainuun Sanomiin mielipidekirjoituksia 2000-luvun alussa, kun häntä kysyttiin ensimmäisen kerran mukaan kokoomuksen kansanedustajaehdokkaan tukiryhmään.

Kuntavaaleissa 2004 ensikertaa ehdolla ollut Suutari meni heti läpi, kun paikallislehden mielipideosaston kirjoitukset olivat tehneet hänestä yrittäjäpiireissä pienoisen julkkiksen.

–Alkuvaiheessa meillä oli kustannukset sillä lailla, että esimerkiksi eläkemaksut olivat paljon pienempiä. Ne olivat alle 10 prosenttia kokonaispalkasta. Sitten ne joka vuosi nousivat ja nythän ne ovat jo 24 prosenttia yhteensä.

–Kun koko ajan palkan sivukustannukset nousivat, niin sitten kaupunkikin keksi kaikenlaisia katumaksuja. Ne olivat tietenkin pieniä asioita, mutta aina näin nuukana mietin ja varoitin, että tämä ei voi jatkua näin, että aina vain keksitään uusia veroja. Suomalainen vienti tulee kyllä tosi kalliiksi, jos kaikki keksivät kustannuksia ja vielä enemmän kuin naapureissa.

Tämä puhe kuulostaa hyvin tutulta, kun ajattelee edellisiä eduskuntavaaleja. Millä tavalla seurasit nykyisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) otteita viime vaalien alla?

–Minusta oli tosi sääli, että Sipilä ei ollut kokoomuksessa, koska hän ajaa ihan niitä asioita kuin mekin. Tunsin Juhan jo aiemmin, kun hän on Kainuusta päin ja hänen isänsä on muun muassa ollut vaimoni opettaja koulussa. Aivan sama viesti minulla on ollut.

–Tietysti Juhasta on tehty vähän erikoinen kuva nyttemmin tai ehkä hän on itsekin ollut siinä vähän mukana. Mutta olen samaa mieltä asioista kuin hän.

–Mutta eihän siellä Kainuussa voi olla kuin keskustalainen. Minusta tuli kokoomuslainen, kun ei ole ollut mitään sidoksia mihinkään puolueisiin.

Sunit on jo toinen yritys, jossa Suutari on perustajana. Ura yrittäjänä alkoi aueta, kun ohjelmistoinsinööri huomasi Insinööriuutisista (nyk. Tekniikka & Talous) artikkelin uudenlaisesta metsäkoneesta, joka sahasi ja karsi puita tukeiksi. Suutari oli muutamaa vuotta aiemmin kehittänyt lahtelaisessa yrityksessä ohjelmiston kattopellin automaattiseen leikkaamiseen juuri oikean kokoiseksi.

–Otin yhteyttä ja kerroin, että minä voisin kehittää tällaisen sovelluksen, joka katkoisi puut määrämittaisiksi. Sieltä yrittäjä vastasi, että jos onnistut, niin ostan, Suutari kertoo.

Traktoriin kiinnitettävä harvesteri, joka sahasi, karsi ja katkoi puut oikeanpituisiksi, kiinnitti heti huomiota. Metsäyhtiöiltä Suutari ja Kajaani Automatiikka sai lisää tuoteideoita ja asiakkuuksia. Erityisesti yhteistyö alkoi tiivistyä metsäkoneyhtiö Ponssen kanssa.

–He huomasivat, että se mittalaite pelaa ja pyysivät, että jos me tekisimme heillekin harvesteriin oman kouran. Veljeni tuli siihen firmaan ja muitakin. Sitten suunnittelimme ja teimme sen. Myöhemmin kehitettiin Ponsseen koko äly, millä hallitaan alustakonetta, kuormaajaa, kouraa ja pituusmittalaitetta. Sitten tuli paksuusmittalaite.

–Metsäyhtiöt huomasivat, että tuohan voisi onnistua, jos kaadettaessa pystyisi ennustamaan latvaan asti, millainen runko on ja tekemään sille optimaalinen katkonta. Teimme sitä yhteistyönä Tampereen yliopiston kanssa ja kehitimme algoritmin. Ja kun osa rahoista meni Tampereen yliopistolla, siitä tuli julkinen. Sen algoritmin mukaan pyörivät varmaan kaikki maailman koneet.

–Jos ajatellaan, että algoritmi parantaa hakkuuta 5 prosenttia ja yksi kone hakkaa vuoden aikana kahden miljoonan euron edestä puuta, se tarkoittaa 100 000 lisäeuroa per vuosi per kone. Kun Suomessa on pelkästään 2 000 konetta ja koko maailmassa parikymmentä tuhatta, niin onhan se valtava jalostusasteen parannus.

–Ja se algoritmi pärjäsi metsurille. Kun alussa metsuri oli konetta parempi jalostamaan puun metsässä, niin 1990-luvun alussa kone meni ohitse. Sen takia sieltä metsästä hävisikin 20 000 metsuria.

Hyödyn ymmärsi selvästi myös Ponsse, ja Kajaani Automatiikka fuusioitiin metsäkoneyhtiöön. Järjestelyjen myötä Suutarista tuli myös Ponssen osaomistaja, josta hän luopui ja perusti Sunitin.

–Siitä minä olen saanut nykyisen omaisuuteni, mikä minulla on. Silloin markka-aikaan siitä sain noin 30 miljoonaa markkaa, josta veroa meni noin 6 miljoonaa. Sitten Sunitin perustamiseen meni noin miljoona markkaa.

Idea Sunitiin sai Suutarin mukaan alkunsa jo pikkuhiljaa Kajaani Automatiikan aikana. Kun tekniikka kehittyi, metsäkoneisiin oli tullut mukaan satelliittipaikannusta, joka tunsi metsäpalstojen rajat. Mukaan alkoivat tulla myös Nokian kehityksen myötä uudet tietoliikenneyhteydet.

–Ajattelimme, että näitä voisi käyttää missä vain. Alkuaikoina tehtiin Suomen öljykuljetuksille sellainen sovellus, joka kertoi, mistä karttakoordinaattipisteestä mitäkin polttoainetta haetaan ja sitten, miten se jaellaan myyntipisteisiin.

Yritys rakennettiin heti viennin varaan ja heti perustamisvuoden jälkeen seuraavana vuonna tehtiin ensimmäiset kaupat ulkomaille. Myös aiemmin mainitut viranomaisjärjestelmät kehitettiin ensin ulkomaille.

–Poliisista tuli sitten kyselyitä, että voiko tunnistaa vastaantulevan auton rekisterikilven. Se ei ollut Suomen poliisille vaan ensin Norjaan ja sitten Hollantiin. Lähinnä kaikki ideat ovat aina syntyneet messuilla, kun tullaan kyselemään ja sitten aletaan miettiä ratkaisua.

Kun suomalaisessa keskustelussa vientiä välillä jopa mystifioidaan, niin miten se Sunitin kaltaiselta yritykseltä on onnistunut?

–Jos on oikeissa paikoissa ja jostain saa vihjeen kuten nyt vaikka 700 000 vierailijan Hannoverin messuilla, tuli poliisi kyselemään uutta autojen teknologiaa. Kun pari sellaista kyselyä on tullut, niin sitten pitää mennä sinne messuille, missä poliisi käy ja saada jälleenmyyjä alueelle.

–En ole nähnyt siinä muuta kuin että aikaa siinä menee. Pitää olla pitkäjänteinen: kaksi tai kolme vuotta pitää kestää rahoittaa.

–Itse olen sitä mieltä, että kasvuhakuisia pk-yrityksiä pitäisi pystyä kannustamaan. Kyllä meidän yritykset pystyvät ihan samalla tavalla vientiä kasvattamaan kuin Ruotsi ja Saksa. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat meillä pienempiä kuin Saksassa tai Ruotsissa, mutta asiakasrajapinnassa olemme ihan samanlaisia. Meillä osaaminen on kuitenkin ihan samalla tasolla.

–Voi se tietysti olla, että me suomalaiset olemme vähän arempia.

Minkälainen myyjä on suomalainen insinööri?

–Aikamoinen tuppisuu, Suutari naurahtaa.

–Tässä on niin huono kielitaito, niin sehän siinä on huonompi juttu. Siinä esitellään tuote, että tämä tekee tätä, mutta kyllä kieliä pitää sitten oppia.

–Mutta hyvin on myynti sillä tavalla onnistunut ja harvoin menetetään, jos on tehty pari–kolme työtä. Ja aina yleensä tehdään niin, että ensin on pilotti ja sitten kun he näkevät, että se pelaa, niin he ostavat sen.

Suutari toimii nykyisin yrityksen hallituksen jäsenenä ja omistaa siitä runsaan kolmanneksen. Kajaanilainen yritys työllistää vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan 30 työntekijää, kun muun Kainuun riesana on kova työttömyys. Maakunnan työllisyysaste, 62,7, on maan kolmanneksi alhaisin Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan jälkeen.

Kova paikka Suutarille poliitikkona oli, kun UPM lakkautti Kajaanin paperitehtaan ja kaupungin yliopistokeskuksesta lakkautettiin opettajankoulutusyksikkö. Ne tapahtuivat valtuustokaudella 2008–2012, kun Suutari toimi valtuuston puheenjohtajana.

–Ne olivat kaikista pahimmat ajat meille. Kun UPM lähti, se oli katastrofi. Sitten piti tehdä 30 miljoonan euron säästöohjelma. Lopetettiin kuusi koulua ja melko lailla säästöjä tehtiin. Sain valtuuston puheenjohtajana kiertää niitä kouluja ja kuulla aika paljon negatiivista.

Myös maaltamuutto ja kaupungistuminen tuntuvat. Kun vuonna 1985 Kainuussa asui vielä lähes 100 000 suomalaista, asuu maakunnassa enää 75 000 henkeä. Väki pakkautuu paitsi Kajaaniin niin myös Ouluun ja Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin.

Millaista Kainuussa oikein on yrittää?

–Kyllä Kainuussa on hyvä yrittää niin kauan kuin ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta saadaan hyviä insinöörejä.

–Kun pidettiin oma päämme, eikä ammattikorkeakoulua yhdistetty Ouluun, vaan ajateltiin, että sinne tarvitaan jotakin erikoista. Silloin palkattiin 29-vuotias tohtoriksi väitellyt kaveri pelialalta, ja Kajaani on tällä hetkellä Suomen ykköskaupunki pelialan kehittämisessä. Tänäkin vuonna tuli Koreasta lähes 30 henkeä töihin. Nyt työttömyysaste on samalla tasolla kuin valtakunnan keskiarvo.

–Kainuussa Kajaani-Sotkamo-Ristijärvi, se alue voi luottavasti katsoa tulevaisuuteen. Mutta kehys-Kainuu on kyllä vaikeuksissa. Keskeisintä on, että osaamista.

Osaamisen turvaamiseksi Suutari haluaisikin vapauttaa työperäistä maahanmuuttoa. Hän on allekirjoittanut kansanedustaja Anna Kontulan (vas.) lakialoitteen, joka vaatii erityisen saatavuusharkinnan lakkautusta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville työntekijöille.

–Minä ajaisin sitä, että meillä olisi ainakin alueellisesti kokeiltavana tällainen, että työntekijöitä saisi vapaasti tuoda ulkomailta töihin vaikkapa Kainuuseen. Koska esimerkiksi Kanadassa suunnitelmallisesti 250 000 ulkomaalaista osaajaa otetaan töihin, ja sillä turvataan pienien kaupunkien kehittäminen. Silloin yritykset voivat luottaa, että osaajia saadaan jatkossakin.

–Kainuuseen ei tulevaisuudessa välttämättä uskalla perustaa isoja yrityksiä tai investoida lisää, kun ei tiedetä, onko osaavaa työvoimaa enää 20 vuoden päästä tulossa. Eroosiopaikkakunnilla on tämä peikko.

Toinen ja laajempi Suutarille tärkeä asia on työmarkkinoiden vahvempi vapautuminen.

–Minä pidän sitä parannettavana asiana, että me voisimme saada työmarkkinoille samanlaista menoa työmarkkinoille kuin mitä Ruotsissa ja Saksassa on ollut jo kymmenen vuotta. Paikallisesti pitää pystyä sopimaan paremmin kuin nyt. Ja varsinkin ne jotka eivät ole missään liitossa. Itse en ole koskaan ollut missään työnantajaliitossa.

Millainen paikka oli tulla eduskuntaan pitkän yrittäjäuran jälkeen?

–Olin aika hiljaa siellä alussa ja kattelin, mitä täällä tekisin. Kun yleensä olin omassa ollut sellainen, etten kovin paljon kuunnellut muita vaan mennä touhotin ja kerroin, mitä halutaan ja miten nähdään tulevaisuutta.

–Nyt en tiennyt sitä, vaan minun tehtäväni oli kuunnella. Aiemmin en ehkä samalla tavalla arvostanut muiden mielipiteitä tai ainakaan erilaisia mielipiteitä, mutta nykyisin jo vähän arvostankin. Niissä saattaa olla järkeäkin. Kuunteleminen on parantunut. Asioita pitää katsoa monelta kantilta, ettei tule virheitä.

–Ajattelen, että sen vuoksi tämä demokratia on hyvä, että silloin pureksitaan asiat monelta kantilta. Tietysti siitä syntyy vaikka minkälaisia uutisia, mutta loppujen lopuksi tämä on paras systeemi.

–Siinä mielessä voi sanoa, että olen jo jonkinlaiseksi poliitikoksi kehittynyt. Vaikka mielipiteeni olen aina pitänyt.

Yrittäjätaustaiset kansanedustajat* Tulot yhteensä, € Anne Berner 1524000 Eero Lehti 1145488 Jaana Pelkonen 979440 Juho Eerola 784989 Eero Suutari 406854 Sari Tanus 351815 Arto Satonen 241418 Esko Kiviranta 220996 Harry Harkimo 145855 Kimmo Tiilikainen 145418 Markku Eestilä 136563 Olavi Ala-Nissilä 136233 Markku Pakkanen 133111 Mikko Alatalo 117286 Timo Heinonen 101733 Jukka Kopra 100705 Antero Vartia 97901 Pertti Hakanen 97884 Mika Niikko 97388 Anders Adlercreutz 94443 Sanna Lauslahti 93884 Juha Pylväs 93161 Eerikki Viljanen 90991 Jari Leppä 90853 Mikko Savola 89502 Elsi Katainen 87660 Martti Mölsä 86288 Joona Räsänen 86102 Pauli Kiuru 85784 Arto Pirttilahti 84705 Teuvo Hakkarainen 83578 Harri Jaskari 83326 Ville Skinnari 83170 Eeva-Maria Maijala 77721 Kaj Turunen 77695 Jari Ronkainen 77417 Hannakaisa Heikkinen 77137 Marisanna Jarva 76745 Hanna Kosonen 76612 Saara-Sofia Sirén 75810 Elina Lepomäki 72362

*Lähde: Suomen Yrittäjät