”Omituinen kohu”: 2 päiväkotia korvaa isänpäivän ja äitienpäivän läheisenpäivällä lasten takia

Kahdessa päiväkodissa Helsingissä vietetään ensi viikolla isänpäivän sijasta läheisenpäivää. Myös äitienpäivä korvataan neutraalimmalla läheisenpäivällä Kulosaaressa ja Yliskylässä, vahvistetaan päiväkodeista Uudelle Suomelle.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Parkainen (kok.) ihmettelee somessa uutisesta syntynyttä harmitusta. Hän korostaa, että läheisenpäivän vietosta ei ole tehty kaupungin johdon puolelta mitään yleistä linjausta, vaan kyse on kahdesta päiväkodista. Hän kuuli asiasta ensi kertaa tällä viikolla. Pakarisen mukaan useimmat asiat pystytään parhaiten päättämään päiväkodin tasolla ja tämä on yksi niistä.

– Mitään linjausta ei ole tehty, eikä tehdä tästä asiasta, Pakarinen kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

– Se on päiväkodin oma päätös. 99,99 prosentissa päiväkodeista vietetään isän- ja äitienpäivää. Ymmärrän vaikkapa tilanteen, jossa jollakulla lapsista on hiljattain kuollut vanhempi – on ihan huomaavaista tehdä tällainen päätös.

Pakarisen mielestä uutisesta näyttää olevan nousemassa ”aivan omituinen kohu” Twitterissä. Etenkin Miesten tasa-arvo ry on kritisoinut linjausta ja katsonut sen heikentävän tasa-arvoa miesten näkökulmasta. Yhdistys on tulkinnut linjauksen koskevan vain isänpäivää, mikä ei siis pidä paikkaansa.

Lapsia jää yksin isän- ja äitienpäivänä

Yliskylän päiväkodin johtajan Mervi Eskelisen mukaan linjaus ei ole niin poissulkeva kuin uutisesta on päätelty.

–Kyllä meillä edelleenkin puhutaan myös isänpäivästä ja äitienpäivästä, mutta se fokus on siirtymässä läheisenpäiväajatteluun. Kuka tietää, vaikka ensi vuonna oltaisiin jo vähän pidemmällä, että puhutaan pelkästään läheisenpäivästä.

Eskelisen mukaan linjaus ei käytännössä näy kovin paljoa päiväkodin arjessa. Ensi viikon sunnuntain isänpäivän kunniaksi päiväkodissa järjestetään viikon päästä perjantaina aamukahvit, joita vietetään nyt siis läheisenpäivän nimellä.

–Meidän kutsu on muotoiltu sillä tavalla, että se jättää perheille enemmän harkinnanvaraa siinä, että kuka tulee. Ainahan ei tule.

Eskelisen mukaan taustalla on uusi opetussuunnitelma, joka korostaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hän huomauttaa, että päiväkodin henkilökunta on lapsia varten ja nyt on tarkoitus, että yksikään lapsi ei jäisi tällaisen päivän ulkopuolelle. Päiväkoti haluaa, että jokaisella lapsella olisi kiva hetki läheisen aikuisen kanssa, ”oli se sitten isä tai joku muu”.

–Eihän se ole lapsen asia, millaisessa perheessä hän elää. Haluamme sellaiset tilanteet, joihin kaikki lapset kokevat kuuluvansa ja olevansa tervetulleita.

”Kukaan ei harmistunut”

Eskelisen mukaan kyse on toistaiseksi voimassa olevasta kokeilusta, josta saatavaa palautetta kuunnellaan. Hän kertoo, että toistaiseksi palaute on ollut positiivista ja idea on nähty ”raikkaana ja tuoreena”.

– Meidän päiväkodissa ei ole kukaan harmistunut tästä linjauksesta.

Eskelisen mukaan Kulosaaren ja Yliskylän linjaukset eivät liity millään tavalla toisiinsa. Hän ei ole kuullut, että muissa Helsingin päiväkodeissa olisi harkittu vastaavaa. Myös Pakarinen puhuu vain kahdesta päiväkodista, kun Helsingissä on liki 400 päiväkotia.

Kulosaaren päiväkodin johtajan Ria Sotkan mukaan päiväkodilla järjestetään kaksi läheisenpäivän aamupalaa, joista toinen on marraskuussa ja toinen toukokuussa.

–Ketään ei ole tarkoitus sulkea pois, vaan toivottaa tervetulleeksi lapsen kanssa aamupalalle, Sotka sanoo Uudelle Suomelle tekstiviestissä.

Läheisenpäivästä isänpäivän korvaajana kertoi ensimmäisenä Iltalehti.