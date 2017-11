Jussi Halla-aho perussuomalaisten murskaluvusta: ”Yllättävä – Panikointiin ei ole syytä”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kommentoivat puolueen kannatuksen romahdusta Facebookissa. Perussuomalaisten kannatus syöksyi peräti kolme prosenttiyksikköä Ylen kannatusmittauksessa.

Ylen tänä aamuna julkaistussa gallupissa kannatus oli 6,9 prosenttia. Yhtä alhaalla se oli viimeksi vuonna 2010 ennen kuuluisaa jytkyä.

–Tulos on yllättävä, eikä siitä voi sanoa mitään kovin viisasta ennen kuin on tutustuttu tutkimuksen raakadataan. Panikointiin ei kuitenkaan ole syytä. Puolueessa henki on ollut hyvä, ja poliittiselle linjallemme tutkitusti on kysyntää, Halla-aho sanoo Facebookissa.

–Täytyy keskittyä omaan tekemiseen ja tehdä sitä, minkä tietää oikeaksi. Tästä jatketaan.

Leena Meri (ps.) arvioi Facebookissa, että puolueen pitää saada sanomansa paremmin esille.

– Liian paljon on vienyt tilaa julkisuudessa draama, joka alkoi loikkareista. Se on varmaan mukavaa viihdettä joillekin, mutta se ei kiinnosta tavallista ihmistä, jota kiinnostaa mitä poliitikot tekevät Suomen ja suomalaisten eteen, Meri kirjoittaa.

Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen arvioi Ylelle, että lasku on erittäin merkittävä ja 3 prosenttiyksikön muutoksia näkee harvoin.

Myös vihreät romahti Ylen mittauksessa 2,6 prosenttiyksikköä jääden 14 prosentin kannatukseen.