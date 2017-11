Keskustalainen ”tyrmistyi” armeijan maitotuotteista – Puolustusministeri kuittaa: Kysy keskustan ministeriltä

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kehottaa häneen vedonnutta keskustan kansanedustajaa kääntymään keskustan oman ministerin puoleen.

Eduskunnan ruokaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) tiedotti torstaina tyrmistyneensä puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin kilpailutuksista. Maaseudun Tulevaisuus uutisoi, että puolustusvoimissa luovutaan osin ruokatuotteiden kotimaisuudesta, sillä Valio on hävinnyt syksyn kilpailutuksen maitotuotteista Arlalle.

– Valtioneuvosto on ohjeistanut periaatepäätöksellään valtion yksiköiden hankintaa siten, että ruoka tulee olla vastuullista ja tuotantotavan kotimaan lainsäädännön mukaista. On käsittämätöntä, että Suomen turvallisuudesta vastaava puolustusvoimat ei piittaa huoltovarmuudesta. Luulisi puolustusvoimille kotimaisen ruoan olevan itsestään selvyys. Kotimainen ruoantuotanto on huoltovarmuuden tae, Kalmari arvosteli.

Kalmari vetosi puolustusministeri Jussi Niinistöön, ”että valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisen ruoan suosimisesta koskee myös Puolustusvoimia”.

Ministeri Niinistö vastasi Kalmarille myöhemmin torstaina blogissaan. Ministeri totesi, että Kalmari luo antamillaan lausunnoilla käsityksen, ettei puolustushallinto piittaisi huoltovarmuudesta tai arvostaisi kotimaista ruokatuotantoa. Niinistön mukaan käsitys on väärä.

– Leijona Catering on itsenäinen osakeyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtion omistajaohjausyksikkö ja ministeri Mika Lintilä (kesk.). Minulla puolustusministerinä tai puolustusvoimilla asiakkaana ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa yksittäisen osakeyhtiön sopimuksiin – vaikka tahtoa olisi, ministeri viittaa keskustan kollegaansa.

– Eduskunnan ruokatyöryhmän puheenjohtajan kannattaa ottaa asioista selvää, ennen kuin lausuu asiasta julkisuuteen, Niinistö päättää.