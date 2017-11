Paperiliitto taipui vielä neuvotteluihin: ”Osa halusi aloittaa lakon”

Työntekijöiden Paperiliitto tyrmäsi työnantajien tarjouksen uudeksi työehtosopimukseksi, mutta jatkaa vielä neuvotteluja. Talouselämän mukaan neuvottelut jatkuvat lähipäivinä.

Metsäteollisuuden tarjous oli 26 kuukauden mittainen sopimus, joka sisälsi useita tekstimuutoksia ja 1,5 prosentin palkankorotukset vuosille 2018 ja 2019.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kertoo Talouselämälle, että liiton hallitus kävi pitkän keskustelun työnantajan tarjouksesta, mutta se sai "murskatuomion".

– Meidän tes-neuvottelukunta, jossa on kentän miehiä, oli jo tuominnut sen, ja nyt kävimme pitkään keskustelua. Osa oli jo sitä mieltä, että pitäisi aloittaa työtaisteluja eli lakko. Mutta kyllä nyt kuitenkin linja on se, että jos me saataisiin neuvottelut aikaiseksi, kertoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala Talouselämälle.

Vanhalan mukaan esityksestä puuttui Metsäteollisuuden aiemmista viesteistä tulkittu halu maksaa paperityöntekijöille korvauksia entistä joustavamman työehtosopimuksen hyväksymisestä.

Lähde: Talouselämä