”On valitettavaa, että Suomen kaksikielisyys kärsii Sinisten huonoista kannatusluvuista”

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että hallitusryhmä Sinisen tulevaisuuden avaus niin sanotun pakkoruotsin poistosta lukiossa kertoo Sinisten epätoivoisesta tilanteesta. Henrikssonin mukaan ”on valitettavaa, että maan kaksikielisyys joutuu kärsimään Sinisen tulevaisuuden huonoista kannatusluvuista”.

Siniset esittävät, että lukiolain uudistuksen yhteydessä luovuttaisiin ruotsin kielen pakollisesta opiskelusta lukioissa. Hän perustelee asiaa muun muassa voimavarojen hukkaamisella.

– Terho unohtaa, että Ruotsi on Suomen toiseksi suurin vientimaa. Sen lisäksi moni suomalaisista työnantajista on yhteispohjoismaalaisia yrityksiä. On kummallista, ettei Terho ymmärrä ruotsin kielen taitojen olevan suomalaisten kilpailuvaltti, Anna-Maja Henriksson sanoo tiedotteessa.

Hän viittaa tiedotteessaan Yle uutisten eilen julkaisemaan mielipidetiedusteluun, jonka mukaan Sinisen tulevaisuuden kannatus on yhä vain 1,3 prosenttia.

– On ala-arvoista, että epätoivoinen Sininen tulevaisuus käy Suomen kaksikielisyyden kimppuun. Suomi tarvitsee vähemmän ummehtunutta nationalismia ja enemmän kontaktipintaa ulkomaailmaan, eikä päinvastoin, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan kulttuuriministeri Terho, joka on myös Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja ”yrittää askel askeleelta horjuttaa ruotsin kielen asemaa Suomessa”.

– Ensin heikennetään nuorten ruotsin kielen taitoa entistä enemmän. Sen jälkeen todetaan, että virkamiesruotsin vaatimukset ovat kohtuuttomia. Tämä on petollinen strategia, Henriksson spekuloi.

