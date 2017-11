Kaksi tiukkaa Nato-vastausta ex-suurlähettiläälle: ”Se aika on ohi”

Sekä RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds että historian tutkija Jukka Tarkka ovat vastanneet tiukkaan sävyyn Suomen entisen Venäjän-suurlähettilään René Nybergin arvioon, jonka mukaan Suomen Nato-jäsenyys johtaisi välirikkoon Venäjän kanssa.

Nils Torvaldsin mukaan Nybergin näkemys vie keskustelun takaisin etupiiriajatteluun.

–Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli kiistatta osa Neuvostoliiton etupiiriä. Maamme erikoisasema tässä etupiirissä oli siinä, että me olimme muodollisesti itsenäinen maa eikä Neuvostoliiton armeija koskaan miehittänyt Suomea. Tästä aika epämukavasta asemasta Suomi vuosien varrella hivuttautui niin kauaksi pois kuin oli mahdollista. Ulos emme päässeet ennen kuin Neuvostoliitto romahti, Torvalds kommentoi mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa lauantaina.

–Tässä mielessä väite, että Nato-jäsenyys johtaisi välirikkoon Venäjän kanssa, vie keskustelun takaisin etupiiriajatteluun, jossa Venäjällä olisi jokin erityinen oikeus puuttua Suomen itsenäisiin päätöksiin. Se aika on ohi, eikä siihen sovi oikeastaan edes argumentaatiotasolla palata, hän jatkaa.

Jukka Tarkka puolestaan muistuttaa, että kymmenkunta Neuvostoliittoon tai Varsovan liittoon kuulunutta valtiota hakeutui Naton jäseneksi vuosina 1999-2004.

–Venäjä reagoi. Se uudisti joukkojensa ryhmitystä, vahvisti asejärjestelmiään ja järjesti sotaharjoituksia, kuten se on jatkuvasti tehnyt. Taivas ei ole romahtanut siitä, että jokin maa liittyy Natoon. Venäjän ärhentely on ollut räikeämpää Naton laajennusta valmisteltaessa kuin sen toteutumisen jälkeen. Venäjän vastustaman asian tapahduttua sen ei ole järkevää muistuttaa epäonnistumisestaan, hän toteaa blogisivustollaan, Facebookissa ja Helsingin Sanomissa julkaisemassaan kommentissa.

Tarkka toteaa samalla, ettei nykyisin suosittele Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta eri syystä kuin René Nyberg. Tarkka viittaa Nato-kansanäänestyksen, joka olisi hänen mukaansa ”arvovaltakonkurssi”.

–Kaikki päättäjät ovat luvanneet kansanäänestyksen Nato-jäsenyydestä. Se olisi Suomen uskottavuuden alennusmyynti, joka voisi päätyä turvallisuuspolitiikan johdon arvovaltakonkurssiin. Sellaista riskiä kukaan ei voi ottaa.

René Nyberg varoitti viikolla Helsingin Sanomissa ja kotisivuillaan vähättelemästä Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksia.

–Kuvitelma, että liittyminen Natoon olisi vain tekninen askel, on sekä Suomessa että Ruotsissa käynnissä olevan keskustelun yleinen harha. On totta, että Suomi ja Ruotsi ovat vieneet Nato-yhteistyönsä niin pitkälle kuin se ilman jäsenyyttä on mahdollista. Mutta askel jäsenyyteen olisi kaikkea muuta kuin tekninen. Se johtaisi välirikkoon Venäjän kanssa, johon meidän ei todellakaan ole syytä itseämme ajaa. Sitä, joka muuta väittää, ei voi auttaa, enkä ole vaihtanut mielipidettäni jätettyäni Moskovan ja ulkoministeriön. Päätöstä liittyä Natoon ei tehdä Ruotsissa hallitusta vaihtamalla. Se edellyttää laajaa konsensusta. Sama koskee Suomea, hän kirjoitti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistä sanoi EVAn järjestämässä presidenttitentissä maanantaina, että kansanäänestys olisi paras keino mittauttaa kansan tuki Natoon liittymiselle.

Natoa kannattavan Suomen Atlantti-seuran puheenjohtaja, europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) kommentoi myöhemmin Uudelle Suomelle, että Suomi ei tarvitse erillistä kansanäänestystä liittymisestä.

–Minusta se on vähän erikoista, että Suomessa on tehty tästä aika käytännönläheisestä ratkaisusta niin valtavan dramaattinen. Nyt näköjään presidentti haluaa tätä dramatiikkaa jatkaa.

Naton 29 jäsenmaasta vain kaksi on liittynyt siihen kansanäänestyksen kautta: Slovenia ja Unkari. Lisäksi Espanja on liittymisen jälkeen järjestänyt äänestyksen Nato-kannatuksesta. Myös Slovakia on järjestänyt Natosta kansanäänestyksen, mutta vuoden 1997 kansanäänestys katsottiin kuitenkin mitättömäksi, sillä vain noin 10 prosenttia äänioikeutetuista äänesti. Naton säännöt edellyttävät, että jäsenyydelle on oltava aito kansan tuki, mutta mitään tapaa tuen selvittämiselle ei määritetä.

Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen totesi lokakuussa julkaistussa kirjassaan suoraan, että Suomen tulee hakea Nato-jäsenyyttä pian, ilman kansanäänestystä ja myös riippumatta Ruotsin tekemisistä.

–Suomen turvallisuuden vahvistamisen näkökulmasta pidän perusteltuna, että Suomi hakeutuisi Pohjois-Atlantin liiton, Naton, jäseneksi mahdollisimman pian.

