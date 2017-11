Maaseudulla asuva: ”Kiitos Fatim Diarralle asenteellisen ajattelun paljastamisesta - olemme jo nyt kuin yksi uusi vähemmistö”

Lohjan varavaltuutettu Ana María Gutiérrez Sorainen (sd.) arvioi Puheenvuoron blogissaan, että Suomessa on kehittymässä ainakin kaksi luokkaa:kaupunkilaiset ja maaseudulla asuvat.

–Maaseudun asukkaiden syyllistäminen on yleistä jopa päättäjien keskuudessa. Valtuustoissa istuvat päättäjät tulevat etupäässä kaupunkikeskustoista tai suurista taajamista. Ymmärrän, että kaupungissa asuva, jolla ei ole kontaktia maaseutuun on vaikea ymmärtää millainen se elämä täällä on, hän kirjoittaa.

Gutiérrez Sorainen sorainen viittaa vihreiden helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran perjantaiseen kohua nostattaneeseen Facebook-päivitykseen.

–Kiitos vihreälle Fatim Diarralle sellaisen asenteellisen ajattelun paljastamisesta. Maaseudulla asuvat olemme jo nyt kuin yksi uusi vähemmistö, hän kommentoi.

Diarra kirjoitti Facebookissa, että ”ainut syy muuttaa metsään on insesti ja se, että kukaan ei kuule, kun vaimo huutaa apua”. Myöhemmin hän selitti Twitterissä, että halusi kommentillaan irvaillaan omille juurilleen.

–Tuossa kommentissa irvailen omille juurilleni (Pello ja Markala). Vitsi oli kyllä mauton, Diarra sanoo.

musta keskustelu on sävyltään julma, mutta tuossa kommentissa irvailen omille juurilleni (Pello ja Markala). Vitsi oli kyllä mauton — fatimdiarra (@fatimdiarra) November 3, 2017

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan kommentissa on kyse mustasta huumorista.

–Jokainen voi ilmaista itseään välillä huonosti, mutta kuulostaa vähän tarkoitushakuiselta nälvimiseltä, jos ihmisen yksittäinen yksityinen Facebook-kommentti irrotetaan kontekstista. Yleisemmin todettuna en luonnollisesti hyväksy tuonkaltaista puhetta keneltäkään. Sellainen on mielestäni sopimatonta, vaikka huumorista onkin kyse, Aalto kommentoi lauantai-iltana Iltalehdelle.