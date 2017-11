Sopeutumisraha pienipalkkaisempaan työhön siirtyvälle? ”Ehtisi esimerkiksi lyhentää asuntolainaa”

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara esittää, että aikaisempaa pienipalkkaisemman työn hyväksyville voitaisiin maksaa määräaikaista sopeutumisrahaa. Nykyisen kaltaista työttömyysturvaa hän kuvailee karhunpalvelukseksi työttömille.

–Työttömyysturva toimii hölmösti tarjotessaan mahdollisuuden odottaa kaksi vuotta, että menetetty työpaikka tulisi takaisin. Se on karhunpalvelus työttömälle, koska pitkä työttömyysjakso pahentaa entisestään hänen asemaansa työmarkkinoilla. Ihan ensimmäistä työpaikkaa ei kannata ottaa vastaan, mutta kaksi vuotta on liikaa Raha auttaisi enemmän määräaikaisena sopeutumisrahana niille, jotka joutuvat hyväksymään aiempaa pienipalkkaisemman työn. Sinä aikana ehtisi esimerkiksi lyhentää asuntolainaa, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

Hän korostaa, että muita menoja on helppo sopeuttaa, mutta ei asuntomenoja.

–Pankin pitäisi hyväksyä, ettei asuntolainaa lyhennetä. Yhteiskunnalle olisi halvempaa taata tällainen laina kuin maksaa asumistukea perheen jouduttua muuttamaan vuokralle, Soininvaara kommentoi.

Hän arvioi, että tulevaisuudessa työtä riittää jokseenkin kaikille, mutta joillekin on tarjolla vain ”melko huonotuottoista” työtä, josta ei voi maksaa markkinaehtoisesti kunnollista palkkaa.

–Jos näin käy – ja on jo käynytkin – kannattaa painottaa täydentäviä tulonsiirtoja pienten palkkojen kieltämisen sijasta. Se on sosiaalisesti kasvavaa työttömyyttä parempi vaihtoehto ja tulee halvemmaksi. Pienipalkkaisten tukeminen on jokseenkin välttämätöntä sosiaalisen koheesion kannalta.

Palkansaajalle maksettavat täydentävät tulonsiirrot ovat Soininvaaran mukaan parempi vaihtoehto kuin työnantajalle maksettava palkkatuki.

–Palkkatuki sitoo työntekijän yhteen työnantajaan, se ei sovellu pätkätyömarkkinoille ja se on rakenteeltaan kerrasta poikki tuki, kun täydentävä tulonsiirto pienenee liukuvasti ansiotason noustessa.

Soininvaara muistuttaa, että rakenteellinen työttömyys on Suomessa noussut 30 vuodessa 2,5 prosentista 7,5 prosenttiin.

–Tämä on suuri sosiaalinen ja taloudellinen onnettomuus, johon Suomessa suhtaudutaan yllättävän rauhallisesti.

Suurena syynä rakenteellisen työttömyyden nousuun on Soinivaaran mukaan osaamisvinouma.

–Kun automaatio on kohdistunut lähinnä yksinkertaisiin töihin, jäljelle jääneet ovat vaativampia. Työvoiman osaamistaso ole noussut samassa tahdissa. Huonosti koulutettujen on vaikea löytää töitä ja huippukyvyt revitään käsistä, hän kuvailee.

–Edessä on tekoälyn tuoma mullistus, jonka ennustetaan korvaavan myös vaativampia asiantuntija-ammatteja niin että jäljelle jäävät tehtävät ovat entistä vaativampia. Pian tietokone tekee vakuutussopimuksia ja myöntää asuntolainoja ja tulkitsee röntgenkuvia luotettavammin ja halvemmalla kuin ihminen. Työpaikkojen katoaminen, luova tuho, ei välttämättä kiihdy, mutta yhä useampi työpaikkansa menettävä joutuu tyytymään aiempaa pienempään palkkaan, Soininvaara jatkaa.

Hänen mukaansa Suomeen pitäisi synnyttää työpaikkoja, joihin vähempikin osaaminen riittäisi. Tätäkin tärkeämpää olisi Soininvaaran mukaan saada tällaisia töitä tekevät siirtymään kokemusta saatuaan työuralla eteenpäin ja luovuttamaan nykyinen työnsä työttömille.