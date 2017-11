Robotti työsti 8 400 asuntohakemusta Suomessa – Säästi 2 kk:n työt 4 kuukaudessa

Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntojen hakemusmäärät ovat kasvaneet joka syksy vuodesta 2014 lähtien. Elokuun lopussa hakemusten määrä oli 10 600, 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakemusten määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2014 verrattuna. Pitkä hakuaika vaikeuttaa opiskelijan asuntosuunnittelua ja aiheuttaa helposti stressiä ja epävarmuutta.

Hakemusten käsittely on ruuhkasta johtuen hidasta. Tämän vuoden heinäkuussa Hoas otti ruuhka-avuksi robotin hakemusten käsittelyyn. Robotti on vapauttanut asiakaspalvelijoiden työaikaa ja nopeuttanut hakemusten käsittelyä merkittävästi.

–Robotti on esikäsitellyt heinä-lokakuussa jo yli 8 400 hakemusta. Aikaa tähän on kulunut noin 400 tuntia, kun ihmisiltä samaan työmäärään olisi mennyt lähes kaksi kertaa enemmän, noin 700 tuntia, sanoo Hoasin asiakkuusjohtaja Riitta Pulkka.

Työpäiviksi muunettuina säästö on 40 työpäivää eli yhden työntekijän noin kahden kuukauden työaika.

Robotti hoitaa täysin hakemusten esikäsittelyn. Se tarkistaa esimerkiksi hakijoiden luottotiedot, onko heillä muita hakemuksia voimassa tai asuvatko he jo ennestään Hoasilla. Asiakaspalvelijoilta vapautuu työaikaa noin 2 minuuttia per hakemus.

–Asiakkaamme saavat nopeammin tiedon siitä, että heidän hakemuksensa on vastaanotettu ja että heillä on paikka asuntojonossa. Siihen, miten nopeasti asunnon saa, robotiikan käytöllä ei ole vaikutusta, Pulkka kertoo.

Hoasin johdon mukaan säätiö on kiinteistöalan ensimmäinen toimija, joka käyttää robottia asiakaspalvelunsa tukena.

Robotti käy saapuneiden hakemusten listan läpi neljä kertaa vuorokaudessa: kahdesti yöllä, kerran aamulla ja kerran päivän aikana. Kun esikäsittely suoritetaan yöllä, pääsevät asiakaspalvelijat jatkamaan hakemusten parissa heti aamusta.

Robotti on Hoasissa toistaiseksi kokeiluvaiheessa, mutta säätiö laajentaa syksyn aikana robotin vastuualueita. Lokakuusta lähtien se on esikäsitellyt myös vaihto-opiskelijoiden hakemuksia. Seuraava kehitysaskel on asukasviestinnän sujuvoittaminen. Suunnitelmissa on laajentaa käyttöä myös taloushallinnon tehtäviin.