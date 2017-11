Trumpin ”Hullu koira” Mattis ei kysynyt Sauli Niinistöltä hävittäjistä: ”Suhteet Suomeen ennätysvahvat”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tavannut Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisin tänään Helsingissä. Mattis onnitteli 100-vuotiasta Suomea ja kehui Suomen ja Yhdysvaltain välistä suhdetta.

Kaksikko antoi lyhyet lausunnot tapaamisensa jälkeen, joka Niinistön mukaan kesti noin tunnin.

Niinistön mukaan keskustelu keskittyi siihen, miten rauhaa voidaan ylläpitää koko maailmassa. Niinistön mukaan kaksikon ajatukset tästä olivat hyvin samanlaisia.

Mattis onnitteli satavuotiasta Suomea ja kiitti Suomea työstä äärijärjestö Isisin vastaisessa koalitiossa. Hän mainitsi kiittäen myös hybridiuhkien tutkimuskeskuksen, joka avattiin reilu kuukausi sitten. Mattis sanoi arvostavansa Suomen sitoutumista pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön.

–Suomen ja Yhdysvaltain suhteet eivät ole koskaan aiemmin olleet näin vahvat, Mattis sanoi.

Niinistö vastaili lopuksi vielä yksin toimittajien kysymyksiin. Niinistön mukaan kaksikko ei puhunut lainkaan Suomen suuresta hävittäjäkaupasta, joka on lähtökuopissaan. Suomi pohtii parhaillaan, mistä se ostaa Hornetien korvaajat ja Yhdysvallat on yksi vaihtoehto. Myöskään niin sanotusta suursotaharjoituksesta ei keskusteltu, mutta Niinistö arveli sen nousevan esiin huomenna puolustusministerien tapaamisessa. Harjoitusta on pitänyt julkisuudessa esillä juuri puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.), joka isännöi Mattisin kaksipäivästä vierailua.

Mattis osallistuu huomenna Helsingissä järjestettävään Pohjoisen ryhmän puolustusministereiden työistuntoon. Ryhmään kuuluvat Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä Alankomaiden, Iso-Britannian, Puolan ja Saksan puolustusministerit.

Pohjoisen ryhmän istunnossa keskustellaan Pohjois-Euroopan turvallisuuskysymyksistä sekä alueellisesta ja transatlanttisesta puolustusyhteistyöstä.

Mattis teki aiemmin pitkän sotilasuran, jonka aikana hänelle annettiin lempinimi ”Mad dog” eli ”Hullu koira”. Hän on sotilasarvoltaan kenraali.