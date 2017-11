Alkoholivääntö viivästymässä: Äänestys 5,5 %:n kauppaoluista lykkääntynee

Paljon puhuttanut alkoholilaki on palaamassa eduskunnan suureen saliin odotettua myöhemmin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta arvioidaan Uudelle Suomelle, että valiokunnan mietinnön valmistuminen venynee joulukuulle, kun sitä alkujaan odotettiin marraskuun puolella.

Yhdeksi syyksi aikataulun venymiseen mainitaan muut valiokunnat. Mietintöön on pyydetty lausuntoja perustuslakivaliokunnalta, hallintovaliokunnalta, talousvaliokunnalta sekä maa- ja metsätalousvaliokunnalta. Vasta maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto on valmistunut. Asia saapui valiokuntiin 22. syyskuuta.

Perustuslakivaliokunnan tavoitteena on saada lausunto valmiiksi tällä viikolla. Lautakunta käsittelee sitä tiistaina ja perjantaina. Puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) ja jäsen Outi Mäkelä (kok.) pitäytyvät kommentoimasta lausuntoa tai keskusteluja tarkemmin työn ollessa vielä kesken.

Uusi Suomi selvitti aiemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten alkoholikantoja, ja ylivoimainen enemmistö vastusti prosenttirajan korotusta. Kun esitys palaa valiokuntakierrokselta suureen saliin, kansanedustajat saavat äänestää poikkeuksellisesti omatuntonsa mukaan siitä, sallitaanko ruokakapoissa 5,5-prosenttiset alkoholijuomat. Sisältökäsittelyssä saa myös tehdä kilpailevia esityksiä prosenttirajasta.

Lue tarkemmin: 5,5%:n kauppaoluelle tulossa tyrmäys valiokunnasta – vain kaksi kansanedustajaa sanoo kyllä

Kevään alkoholityöryhmässä mukana ollut kansanedustaja Mäkelä huomauttaa, että kyseessä on laaja-alainen arviointi siitä, onko esityksessä perustuslain näkökulmasta jotakin ongelmallista.

–Siinä on niin laajasta muutoksesta kyse, kun se on kuitenkin alkoholilain kokonaisuudistus. Julkisessa keskustelussa melkein kaikki kilpistyy prosenttikorotukseen, niin tässä on kuitenkin huomioitu aika paljon laajemmin sitä, miten uudistus vaikuttaa erilaisiin asioihin lähtien ihan lähtien aukioloaikojen muutoksista ja muista, Mäkelä sanoo Uudelle Suomelle.

Mäkelän mukaan prosenttikorotus ei ole perustuslakivaliokunnassa noussut erityisenä asiana esiin. Hän olisi itse olisi ollut jopa suuremman korotuksen kannalla.

–Tämä on hyvä alku. Siitä voidaan lähteä eteenpäin.

Valiokunnan viikkosuunnitelmassa tavoitteena on saada lausunto valmiiksi perjantaina. Mäkelä kuitenkin huomauttaa, että tavoitteen toteutuminen ei ole varmaa, sillä pöydällä on tällä hetkellä paljon asioita.

Asian käsittely perustuslakivaliokunnassa on sujunut tavanomaisesti ja tavalliseen tahtiin. Valiokunta on kuullut useita asiantuntijoita ja käynyt valmistavaa keskustelua, jota jatketaan tiistaina.

Lue myös: Alkoholijuomien hinnat nousevat – olutvero +10%

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta päätyi omassa lausunnossaan korostamaan alkoholituotannon merkitystä tärkeänä osana maataloutta ja biotaloutta. Tällä hetkellä joka viidennelle Etelä-Suomen peltohehtaarilla kasvaa mallasohra. Valiokunta myös korostaa, että alkoholituotteet ovat elintarvikeviennin suurin yksittäinen tuoteryhmä, jotka brändituotteina omaavat lisäksi korkean lisäarvon. Alkoholiviennin uskotaan myös kasvavan tänä vuonna 170 miljoonaan euroon. Valiokunnan kansanedustajat toivovatkin, että pienpanimoiden ja -tilojen alkoholituotannolle asetettuja litrarajoja höllennettäisiin.

–Alkoholialan pienille toimijoille asetetut rajoitukset eivät edistä yritysten yhteistyötä ja kumppanuutta, joita erityisesti kaivattaisiin maaseudulle nykyistä enemmän. Ehdotetut litrarajat ovatkin liian alhaisia ja ne saattavat jarruttaa alan kehitystä esimerkiksi siten, ettei menestyvä pienpanimo tai tilaviinin valmistaja näe kannattavaksi investoida suurempaan tuotantoon kysynnästä huolimatta, jolloin myös työpaikkoja jää syntymättä sekä tuotantoon että myyntiin, kansanedustajat puheenjohtaja Anne Kalmarin (kesk.) johdolla toteavat.

Lue lisää:

Alkoholivero nousee 100 miljoonalla – kaiken alkoholin verotus kiristyy

Ravintola-ala tyrmistyi: ”Hallitus käänsikin nurin niskoin – Baltia ja risteilijät voittavat”

Laskelma: Näin oluttölkin ja viinipullon hinnat nousevat – ”Hallituksen intressi, että kulutus kohdistuu enemmän mietoihin”

Ravintoloitsija parahtaa: Alkoholilain ei tarvitsisi koskea ravintoloita lainkaan – yksi pykälä riittäisi

Uusi avaus viinavääntöön: Halpa II-olut kauppoihin ja kiljun tilalle limuviina