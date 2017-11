Pekka Haavisto Fatim Diarran insestikommenteista: ”Tuomittavaa vähätellä tai halventaa asuinpaikan vuoksi”

Diarra kirjoitti perjantaina Facebookissa, että ”ainoa syy muuttaa sinne [metsään] on insesti ja se että kukaan ei kuule kun vaimo huutaa apua”.

–Kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun ajan pitäisi olla nyt ohitse. Yhteiseen Suomeen kuuluu se, että kaikkien toimintaa arvostetaan, eikä puhuta kenenkään yli eikä kenenkään ohi. Rasismi on tuomittavaa ja kaikki vihapuhe on tuomittavaa. On myös tuomittavaa vähätellä tai halventaa ketään asuinpaikkansa, elinkeinonsa tai sukujuurtensa vuoksi, Haavisto kirjoittaa sivuillaan