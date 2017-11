Länsimetro liikkeelle vielä marraskuussa? ”Päätös on minun”

Länsimetron liikennöinnistä voidaan tehdä päätös mahdollisesti jo marraskuun aikana. HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo Uudelle Suomelle, että hän voi tehdä päätöksen lähiaikoina. Tämä tarkoittaa sitä, että metron liikennöintikin saattaa alkaa vielä marraskuun puolella.

–Tällä hetkellä näyttää siltä, että edellytykset tehdä päätös olisi marraskuussa. Päätös aloittamisesta on toimitusjohtajan eli minun, Rihtniemi viestittää.

Hän tarkentaa myöhemmin Uudelle Suomelle, että itse liikennöinti voisi alkaa noin viiden arkipäivän päästä liikennöintipäätöksestä.

–Nyt on hyvät mahdollisuudet, että liikennöinti pääsee alkamaan vielä marraskuussa.

Liikennöinnin aloittamispäätöstä toi lähemmäksi maanantaina tehty onnistunut koeajo. Se oli nyt kolmas onnistuneeksi laskettu koeajo. Onnistuneeksi koeajo lasketaan, jos 90 prosenttia junista lähtee pääteasemalta ajoissa tai enintään minuutin myöhässä ja yli kahden minuutin myöhästymisiä aikatauluun nähden ei tule.

Onnistuneen koeajon taustalla on uusittu aikataulu, jolla on väljennetty junien kääntöaikoja ja parannettu luotettavuutta.

HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila täsmentää Uudelle Suomelle, että kyse ei ole vuorovälien höllentämisestä. Tapiola–Itäkeskus-väliä metrot ajavat 2,5 minuutin välein ruuhka-aikana ja hieman yli 3 minuuttia päiväsaikaan. Itäkeskuksesta Mellunmäkeen ja Vuosaareen sekä Tapiolasta Matinkylään metrot kulkevat 5 ja 7,5 minuutin välein.

–Liikenteeseen lisättiin yksi metrojuna, jolla on saatu optimoitua ajo- ja kääntöajat. Jos junia on liikaa, ne tukkivat kääntöraiteet, eikä niitä toisaalta voi olla liian vähän liikenteessä. Hyvin pienillä justeerauksilla on saatu tämä toimimaan, sanoo Anttila.

–Kääntöpaikkoja on neljä: Mellunmäki, Vuosaari, Tapiola ja Matinkylä. Näitä optimoidaan nyt niin, että siellä on oikea määrä junia, niin että ajaminen ei myöhästytä liikennettä ja että käännöt sujuvat tehokkaasti.

HKL:n asettamat matkustajaliikenteen aloittamisen laatukriteerit, joihin koeajojen lisäksi kuuluu asema- ja teknisten järjestelmien häiriöttömän käytön jakso, on nyt saavutettu. Länsimetron osuudella jäljellä olevat työt on aikataulutettu ja ne valmistuvat tämän viikon aikana.