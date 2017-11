Yleltä jättiyllätys: Suomen euroviisuedustaja onkin jo valittu – Saara Aalto on UMK:n ainoa esiintyjä

Yleisradio järjesti suomalaisille yllätyksen maan euroviisuedustajan valinnassa. Hänet on jo valittu: Suomea edustaa Portugalissa Saara Aalto.

Euroviisuedustaja on viime vuosina valittu Uuden Musiikin kilpailussa, jossa on ollut useita kilpailevia esiintyjiä. Nyt esiintyjiä on vain yksi: Aalto, jonka kolmen eri kappaleen välillä yleisö pääsee äänestämään.

Aalto on ensimmäinen kutsuartisti Suomen viisuedustajana. Ylen mukaan ”uudistuksen takana on ensisijaisesti tavoite menestyä Euroviisuissa viime vuosia paremmin”.

– Uskomme, että valovoimainen ja kansainvälistä uraa luonut Saara on valttikorttimme. Laitamme nyt kaikki panostukset siihen, että meillä on kolme ennennäkemättömän hyvää kappaletta ja show’ta, joista paras nähdään toukokuussa Lissabonissa, UMK:n tuottaja Anssi Autio sanoo Ylen verkkosivujen uutisessa.

Yle järjesti tänäkin vuonna avoimen haun UMK- ja viisukisaan haluaville, mutta ”haun kautta ei kuitenkaan löytynyt sopivia ehdokkaita, minkä vuoksi kilpailun toteutustapa päätettiin uudistaa tulevaksi kaudeksi”.

– Katsojat ovat toivoneet meiltä suuria tähtiä ja kutsuartistimalli on kiinnostava mahdollisuus palvella Ylen katsojia paremmin, Anssi Autio kommentoi.

Yleisradion mukaan kutsuartistimalli on tavallinen käytäntö monissa viisumaissa.