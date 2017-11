USA pyysi Suomelta lisäjoukkoja kalliiseen operaatioon – selvitys käynnissä

Yhdysvallat on pyytänyt Suomelta lisää joukkoja Afganistaniin, kertoi puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) tiedotustilaisuudessaan. Niinistö tapasi tänään puolustusministeri James Mattisin.

Suomi on ollut Niinistön mukaan Afganistanin operaatiossa mukana melko pitkään, mutta nyt Suomella on Afganistanissa enää 30 sotilasta. Niinistön kertoi, että Yhdysvaltojen mielestä pienelle lisäykselle olisi tarve. Yhdysvallat on pyytänyt tarkastelemaan, onko Suomen mahdollista lisätä joukkojaan.

Niinistö sanoi, että Yhdysvallat on lähestynyt vastaavalla pyynnöllä myös muita kumppanimaitaan.

Niinistö kertoi keskustelleensa Mattisin kanssa Afganistanista ”aika pitkäänkin”. Hänen mukaansa Suomi tarkastelee nyt pyynnön pohjalta, ”onko joukkojen lisäämiseen mahdollisuutta ja jos on, millaisille joukoille on tarvetta”. Niinistön mukaan mandaatti olisi 40 sotilaalle.

Niinistö painotti, että jos joukkoja halutaan lähettää enemmän, on käytävä läpi asianmukainen prosessi eduskunnassa ja löytää operaatioon myös rahaa.

–Sehän on näitä kaikkein kalleimpia operaatioita, missä olemme olleet, Niinistö huomautti.

Niinistön mukaan asiaa selvitetään parhaillaan ja pääesikunta antaa lähiaikoina oman arvionsa siitä, millaisia joukkoja Afganistaniin olisi mielekästä lähettää, jos tähän poliittisesti päädytään.

