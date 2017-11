Tuleeko USA hätiin Suomeenkin? Niinistö: ”Suomi ei ole mitään pyytämässä mistään – valmistaudumme puolustamaan yksin”

Suomi ei ole pyytämässä Yhdysvalloilta mitään turvatakuita, mutta maa on Suomelle keskeinen kumppani, joka vakauttaa läsnäolollaan koko Itämeren aluetta, katsoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Niinistö isännöi maanantaina ja tiistaina Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisin vierailua. Tiistaina ohjelmassa oli yhteistapaaminen Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa. Mattis on tehnyt ruotsalaisille selväksi samoin kuin Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden, että USA on sitoutunut puolustamaan Ruotsia. Julkisuudessa lausunnot on nähty julkilausuttuina turvatakuina Ruotsille.

–Jos Ruotsi joutuu pulaan, me tulemme, Mattis oli todennut toukokuussa Dagens Nyheterille.

Syntyikö teille näiden päivien keskustelujen aikana sellainen käsitys, että tämä pätee myös Suomen kohdalla?

–Sanoisin näin, että Suomi ei ole mitään pyytämässä mistään. Me vain valmistaudumme puolustamaan omaa valtioaluettamme yksin. Mutta jos saamme apua kumppanimailtamme, niin aina parempi. Me yritämme tehdä tasavallan presidentin sanoin itsestämme houkuttelevan kumppanin, Niinistö toteaa.

–Sitten jos rähinä alkaa, niin kyllä niitä liittokuntia syntyy, on sotilaallisesti sitä ennen liittoutunut tai ei.

Puolustusministeri Niinistö on Ruotsin kesällä pitämän Aurora-harjoituksen jälkeen pitänyt esillä mahdollisuutta, että Suomikin voisi järjestää oman suur- tai pääsotaharjoituksen. Aurora-harjoitukseen osallistui kaikkiaan noin 20 000 sotilasta. Niinistön mukaan Suomen harjoitus voitaisiin pitää vuonna 2020 tai 2021.

Lue lisää täältä.