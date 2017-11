Pitäisikö Suomessakin harjoitella Patriot-ohjuksilla? Ministerin vastaus synnytti naurut

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on Ruotsin kesällä pitämän Aurora-harjoituksen jälkeen pitänyt esillä mahdollisuutta, että Suomikin voisi järjestää oman suur- tai pääsotaharjoituksen.

Aurora-harjoitukseen osallistui kaikkiaan noin 20 000 sotilasta. Niinistön mukaan Suomen harjoitus voitaisiin pitää vuonna 2020 tai 2021. Hän kertoo esitelleensä ehdotuksensa Helsingissä myös Yhdysvaltain, Ruotsin puolustusministereille sekä myös Tanskalle, Islannille ja Norjalle Nordefco-verkoston puitteissa.

–Kerroin, että Yhdysvaltainkin osallistuminen on suotavaa ja että Ruotsi on jo tulossa. Tämä kävi ilmi jo aamun trilateraalikokouksessa Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, Niinistö toteaa.

–Nyt ovat ainakin Pohjois-Euroopan maat tietoisia, että Suomeen on tulossa suurempi sotaharjoitus 2020-luvun alussa.

Yhdysvallat harjoitteli Ruotsissa elokuussa myös Patriot-torjuntaohjuksilla. Ne kykenevät myös ballististen ohjusten torjuntaan, minkä vuoksi Venäjä on jyrkästi vastustanut ohjusten laajaa sijoittamista Eurooppaan niin kutsutuksi ohjuskilveksi.

Niinistö ei halunnut ottaa kantaa, voisiko Yhdysvallat harjoitella Patriot-ohjuksilla myös Suomessa.

–Sitten kun harjoitussuunnitelma kehittyy, tulee pohtia, mitä me haluamme harjoitella. Meidän on myös kuultava eduskuntaa, ja tp-utvan pitää tiettyjen kriteerien mukaan tämä harjoitussuunnitelma vielä hyväksyä.

Mikä on henkilökohtainen kantanne: pitäisikö tämä mahdollisuus jo sulkea pois?

–Ei tässä auta Niinistön sooloilla, kun aina väitetään, että Niinistö sooloilee. Nyt täytyy yhdessä tehdä päätös, Niinistö vastaa aiheuttaen hekottelua yleisössä.

Entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) syytti Niinistöä äskettäin sooloilusta omassa Facebook-päivityksessään viitaten muun muassa puolustusministerin hellimiin harjoituksiin.

Niinistö myös painotti, että vaikka Yhdysvallat on Suomelle keskeinen ja tärkeä kumppani, ei Suomi ole ”mitään pyytämässä mistään”, vaan valmistautuu puolustamaan aluettaan yksin. Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattisin julkisuuteen antamia lausuntoja on tulkittu niin, että maa on taannut Ruotsin turvallisuuden. Lue lisää täältä.