Uuden liiton pomo hämmästyi: ”Tuntuu kuin muiden päätöksenteko olisi haluttu ulkoistaa meille”

Teollisuusliiton valtuusto on iltapäivällä aloittanut kokouksen, jossa se päättää, hyväksyykö se Teknologiateollisuuden kanssa neuvotellun työehtosopimuksen.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pyysi tiistaina liittonsa valtuustoa hyväksymään lokokakuun lopussa neuvotellun työehtosopimuksen Teknologiateollisuuden kanssa.

Valtuuston kokous alkoi puolenpäivän jälkeen Helsingissä. Valtuusto päätöstä neuvottelutuloksesta odotetaan mahdollisesti kello 17:ään mennessä.

Aalto painotti Helsingissä pitämässään puheessa päätöksen merkitystä koko valtakunnalle.

–Me vedämme nyt linjaa, ei vain Teollisuusliitolle vaan koko Suomelle.

Hän kertoi, että ainakin viisi muuta suurta ammattiliittoa on jo sitonut omat palkkaratkaisunsa Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutulokseen, ja kaiken kaikkiaan maahan on jo syntynyt lähes 20 neuvottelutulosta, joissa palkankorotukset on sidottu Teollisuuden sopuun.

–Siis etukäteen, tietämättä edes ratkaisumme sisältöä! Aalto sanoi.

Hänen mukaansa on jopa hieman rasittavaa, että työmarkkinoilla ei mikään liikahda ilman Teollisuusliittoa.

–Tuntuu vähän siltä, että monissa ammattiliitoissa on haluttu ulkoistaa päätöksenteko meille. Joku voisi sanoa sarkastisesti, että sellaista ulkoisen työvoiman käyttöä.

Läpimenoon on hyvä mahdollisuus

Aallon lisäksi myös liittosihteeri Turja Lehtonen ja edunvalvontapäällikkö Jyrki Virtanen puolustivat neuvottelutulosta, josta on sovittu työnantajien Teknologiateollisuus ry:n kanssa lokakuun lopussa.

Neuvottelutuloksessa palkkoja korotetaan 1,3 prosentin yleiskorotuksella sekä 2018 että 2019. Sen lisäksi se sisältää paikallisesti sovittavan erän, joka nostaa korotukset kahdessa vuodessa yhteensä 3,2 prosenttiin.

Neuvottelutulos hyväksyttiin viime viikolla Teollisuusliiton eli entisen Metalliliiton hallituksessa äänin 12-3, eli sen läpimeno myös liittovaltuuston kokouksessa näytti iltapäivällä varmalta. Hallituksessa demarit äänestivät sovun puolesta, vasemmistoryhmä jakautui kahtia: kaksi puolesta, kolme vastaan.

Aallon puheesta saattoi päätellä, että saavutettu kompromissi työaikojen joustoista on neuvottelutuloksen vaikeimpia kohtia. Erityisesti mahdollisuus vaihtaa ns. pekkasvapaita työpäiviksi on herättänyt liiton vasemmalla laidalla ärtymystä.

Aallon mukaan neuvottelutulos on ”useasta osasta muodostuva työaikakokonaisuus”, jossa muun muassa lisätään mahdollisuuksia vaihtaa palvelusvuosilisää ja lomapalkkaa vapaa-ajaksi.

–Tämä avaa mahdollisuuden parhaimmillaan yli 20 lisävapaapäivään, Aalto kehui. Hänen mukaansa pekkasvapaista luopuminenkaan ei onnistu työnantajan käskystä, vaan se vaatii paikallisen sopimuksen.

Lähde: Talouselämä