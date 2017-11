Näkökulma: Puolustusministeri Jussi Niinistö oikealla asialla

Suomessa on virinnyt halu järjestää kookas kansainvälinen sotaharjoitus. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on esitellyt ajatuksen Helsingissä Yhdysvaltain ja Ruotsin puolustusministereille sekä myös Tanskalle, Islannille ja Norjalle pohjoismaisen Nordefco-verkoston puitteissa.

”Kerroin, että Yhdysvaltainkin osallistuminen on suotavaa ja että Ruotsi on jo tulossa”, puolustusministeri sanoi. Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis on kommentoinut ministeri Niinistön mukaan asiaa myönteisesti, joskaan lupausta osallistumisesta ei heti lonkalta tullut.

Puolustusministerin ajatus ilmeisesti vuonna 2020 tai 2021 pidettäväksi kaavaillusta harjoituksesta on saanut Yleisradion tv-uutisten mukaan hyvää vastakaikua esimerkiksi Virosta, Tanskasta ja Norjasta. Myös Naton pääsihteeri, norjalainen Jens Stoltenberg pitää yleisesti hyvänä, että Nato-maat harjoittelevat läheisten kumppaniensa Suomen ja Ruotsin kanssa.

Aivan yhtä lämmin ei ole ollut kotimainen vastaanotto. Oppositiopuolueista etenkin SDP pitää puolustusministerin esitystä kansainvälisestä harjoituksesta ”sooloiluna”.

On epäselvää, missä vaiheessa esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saanut tarkempaa tietoa ministeri Niinistön hankkeesta, johon voisi osallistua sotilaita yhtä paljon kuin Ruotsin tämän syksyn Auroraan eli parikymmentä tuhatta. Poliittinen keskustelu jatkuu.

Sotaharjoituksessa on tarkoitus harjoitella kansainvälisen avun vastaanottamista ja antamista. Se olisi hyvä lisäsignaali Suomen vakaasta sitoutumisesta yhteistyöhön läntisen puolustusliiton kanssa, mikä edistäisi Suomen turvallisuuden asiaa.

Ministeri Niinistö on oikealla asialla, vaikka joistain muotoseikoista löytyisikin pientä klappia.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

