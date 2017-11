Paavo Arhinmäki piikitteli Simon Eloa: ”Heilui täällä Trumpin lippalakki päässä – nyt kääntyi tai ei mahdu”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki hämmästeli sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Simon Elon vapaakauppakantoja. Eduskunta keskusteli keskiviikkona EU:n ja Kanadan välisestä Ceta-vapaakauppasopimuksesta.

Elo kertoi tukevansa sopimusta ja kehui, että ”Ceta-sopimus ei ole mikään kabinettien sopimus”. Arhinmäki yllättyi Elon kannasta, sillä tämä kannatti julkisesti vapaakauppaa vastustavaa Donald Trumpia Yhdysvaltain presidentiksi.

–Vuosi sitten edustaja Elo heilui täällä eduskunnassa Trumpin lippalakki päässä. Nyt sekin lippalakki on kääntynyt tai ei mahdu enää päähän, Arhinmäki naljaili.

Elo taas otti Arhinmäen kuittailun vastaan ja piikitteli tätä puolestaan siitä, miksi pääministeri Justin Trudeaun johtaman Kanadan kanssa tehtävä sopimus ei vasemmistoliitolle kelpaa.

–Kiitän arvostamaani kansanedustaja Arhinmäkeä siitä, että hän on huomannut minun läheisen yhteistyösuhteeni Amerikan presidentti Trumpiin. Lippalakkia tai ei, niin osasta hänen linjauksistaan pidän ja osasta en. Se mistä en ole pitänyt johdonmukaisesti koko aikana hänen linjauksissaan on tämä vapaakaupanvastainen toiminta, toteaa Elo.

–Vähän ihmettelen sitä, että kun ajattelee Kanadan johtoa ja Justin Trudeauta, niin jos ei tämän johdon kanssa vasemmistoliitto pysty yhteistyötä tekemään, niin kenen kanssa sitten?

Arhinmäki oudoksui, miksi sopimus pitäisi tehdä juuri Trudeaun vuoksi.

–Se nyt on absurdein syy tehdä mitään sopimusta tai luottaa johonkin sopimukseen sen mukaan, kuka kulloinkin on pääministeri. Suomenkin pääministeri tulee vaihtumaan reilun vuoden päästä ja todennäköisesti paljon aikaisemminkin. Paljon oleellisempaa on, mitä sopimuksessa lukee ja miten sitä tulkitaan.

Keskinäisen naljailun ohella Arhinmäki ja Elo esittivät ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäselle (kok.) kysymyksiä Ceta-sopimuksesta.