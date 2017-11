Ministeri kumosi huolet CETAn investointisuojasta: ”Tässä on erikseen mainittu”

Kanadan ja EU:n välinen CETA-vapaakauppasopimus ei estä terveyspalveluiden palauttamista julkiseen tuotantoon, jos valinnanvapaus toteutuu, vakuuttaa jälleen kerran ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) eduskunnalle.

Eduskunta kävi keskiviikkona keskustelua CETA-sopimuksesta.

Muun muassa vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto pyysi Mykkästä vielä tarkentamaan, estääkö sopimus kerran yksityistetyn palvelun palauttamisen julkiseen tuotantoon. Samalla hän epäili, että sopimukseen sisältyvä investointisuoja voisi estää ympäristönormien kiristämisen esimerkiksi kaivosalalla.

–Investointituomioistuin antaa ulkomaiselle sijoittajalle viedä uudet kansalliset lait, viranomaispäätökset taikka tuomioistuimen päätökset arvioitavaksi ylikansalliseen elimeen. Eikö tämä ole kallis, byrokraattinen esitys, joka sisältää myös painostusmahdollisuuden, jos Kanadan kaivosteollisuus ja Suomen ympäristöala joutuvat törmäyskurssille? Aalto hämmästeli.

Mykkänen korostaa omassa vastauksessaan, että CETA-sopimukseen on aivan erikseen laadittu niin kutsuttu tulkintaväline eli paperi, jonka avulla sopimusta tulkitaan. Siinä todetaan Mykkäsen mukaan yksiselitteisesti, että kerran kilpailulle avattu julkinen palvelu voidaan ottaa julkiseen tuotantoon, jos maa niin päättää.

–Investointisuojamenettely ja riitojen ratkaisu eivät koske markkinoille pääsyä lainkaan vaan ainoastaan tänne tehtyjen investointien sääntely-ympäristön muuttamista kansallisuuteen perustuvalla syrjivällä tavalla. Siis jos päättäisimme, että kanadalaiset palveluntuottajat eivät kelpaa, mutta ruotsalaiset kelpaavat. Esimerkiksi kaivosteollisuudessa jos päättäisimme, että kanadalaiset yritykset eivät kelpaa mutta yhdysvaltalaiset kelpaavat, niin silloin meidät voitaisiin haastaa riitojen ratkaisuun, Mykkänen vastaa.

–Mutta jos sen sijaan kiristämme esimerkiksi ympäristösääntelyä, johon Aalto aivan oikein kiinnitti huomiota, niin tässä sopimuksessa erikseen on mainittu, että terveyteen, ympäristöön ja legitiimiin julkiseen valtaan liittyvä sääntelyn kiristäminen on mahdollista ja tässä on vain pohjaa kuvattu. Aina voidaan säädellä ylöspäin.

