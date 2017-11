”Kaiken huippu” – kova ryöpytys ministerille sotaharjoituksesta, vetoaa toimivaltaansa

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoo blogissaan ajamansa sotaharjoituksen linjaamisesta. Oppositio on syyttänyt Niinistöä sooloilusta paljon puhuttaneiden harjoitusten valmistelussa. Kritiikin mukaan Niinistö on sivuuttanut yhteisiä linjausperiaatteita.

Niinistö toi pääsotaharjoituksen esiin Puheenvuoron blogissaan jo syyskuussa. Keskustelu koveni ministerin ilmoitettua perjantaina MTV:llä, että harjoituksen valmistelu on jo aloitettu. Eilen tiistaina hän puhui harjoituksesta Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisille sekä Pohjois-Euroopan maille Pohjoisen ryhmän puolustusministeritapaamisessa.

Jo viikonloppuna Niinistöä kritisoi entinen ulkoministeri, Erkki Tuomioja (sd.). Mattisin vierailun jälkeen kuoroon liittyi joukko muitakin oppositiopoliitikkoja myös ulkoasian- ja puolustusvaliokunnista. Myös Tuomioja kuuluu ulkoasianvaliokuntaan ja varajäsenenä puolustusvaliokuntaan.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvosteli Niinistöä kovin sanoin MTV:n nettikolumnissa tiistaina. Kritiikkiä satoi myös ulkoasianvaliokunnasta Pekka Haavistolta (vihr.) sekä puolustusvaliokunnasta Mika Karilta (sd.) ja Markus Mustajärveltä (vas.) Ilta-Sanomissa. Niin ikään puolustusvaliokunnan jäsen Sirpa Paatero (sd.) yhtyi arvosteluun Ylen A-studiossa. Myös SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen näkee Niinistön puheiden asettuvan kummalliseen valoon.

– Kaikki ei ole nyt kunnossa siinä prosessissa, jossa Suomea koskevista sotaharjoituksista päätetään. Kaiken huippu on viimeisin julkisuuteen tullut tieto siitä, että puolustusministeri Niinistö olisi jo esittänyt kutsun keksimäänsä sotaharjoitukseen Yhdysvaltain puolustusministerille. Hallituspuolueilta odotettaisiin nyt ryhtiliikettä ja selventävän lausunnon antamista asiasta, Haatainen kirjoitti blogissaan.

Lue myös: Kiihdyttänyt kutsu lähti: USA Suomen pääsotaharjoitukseen?

Myös hallituskumppani ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoi A-studiossa, että ”tämä konkretia ainakin minut yllätti ja luulen, että aika monet muutkin meistä”.

Jo tiistain kritiikkisadetta ennen Niinistö kiisti sooloilun tiedotustilaisuudessaan, jonka hän piti iltapäivällä tavattuaan Mattisin.

– Olen toimivaltani puitteissa nostanut esiin kansainvälisen sotaharjoituksen tarpeellisuuden myös Suomessa, Niinistö kirjoittaa nyt Puheenvuoron blogissaan.

Niinistö kertoo keskustelleensa harjoituksesta puolustusvoimien kanssa vierailtuaan syyskuussa Ruotsin Aurora-pääsotaharjoituksesta, johon osallistui yhteensä noin 20 000 sotilasta. Hän kertoo vakuuttuneensa vastaavan harjoituksen järjestämisen hyödyllisyydestä myös Suomessa ja mainitsee puolustusvoimien hyvät kokemukset Aurorasta.

–Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) linjaa vuosittain puolustusvoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan painopisteet puolustusministerin esityksestä käsitellessään seuraavan vuoden harjoitustoimintaan osallistumista. Tämän perusteella ministerinä hyväksyn puolustusvoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan suunnitelman ja informoin eduskuntaa, Niinistö sanoo prosessista.

– Puolustusvoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan alustava suunnitelma vuoden 2020 osalta sisältää laajan kansainvälisen harjoituksen järjestämisen Suomessa. Harjoituksen suunnittelu on vielä hyvin alkuvaiheessa, mutta lähtökohtana on Aurora-harjoituksen kaltaisen pääsotaharjoituksen järjestäminen Suomessa vuonna 2020 tai 2021.

Ministerin on syytetty yllättäneen avauksellaan jopa Sauli Niinistön, joka on tasavallan presidenttinä puolustusvoimien ylipäällikkö. Sauli Niinistö ei kommentoinut syytöksiä, mutta sanoi maanantaina puhuneensa sotaharjoituksesta Niinistön kanssa ja painotti, että asiassa on edettävä rauhallisesti eduskunnan protokollan mukaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi tänään STT:lle, että Harjoituksesta käydään joulukuussa keskustelu presidentti Sauli Niinistön johdolla kokoontuvassa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa.

Lue myös:

Riita repesi – Nyt sotaharjoitusta kommentoi presidentti Niinistö: ”En kutsuisi suurharjoitukseksi”

Erkki Tuomioja ärähti Jussi Niinistölle: ”Meillä ei pidä hyväksyä sooloilua turvallisuuspolitiikan keskeisissä asioissa”

USA:n puolustusministeri Mattis Sauli Niinistölle: ”Suhteet Suomeen ennätysvahvat”

Tuleeko USA hätiin Suomeenkin? Niinistö: ”Suomi ei ole mitään pyytämässä mistään – valmistaudumme puolustamaan yksin”

Pitäisikö Suomessakin harjoitella Patriot-ohjuksilla? Ministerin vastaus synnytti naurut

Puolustusministeri väläyttää: Suomeenkin suuret sotaharjoitukset – yllätyshyökkäys on meidänkin heikkoutemme