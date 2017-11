Hoitajat vaativat omaa sopimusta: ”Suurimpia epäkohtia ovat palkkaus, työolot ja riittämätön henkilöstömäärä”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn tavoitteena tällä neuvottelukierroksella ovat selkeät palkankorotukset sekä julkisen sektorin lomarahaleikkausten korvaaminen.

Lisäksi alan epäkohtia halutaan liittojen mukaan jatkossa ratkaista koulutettujen hoitajien omalla sopimuksella.

–Vastaava sopimus on ollut jo kauan lääkäreillä. Sopimuksella tavoitellaan hoitoalan palkkauksen, työaikojen ja muiden työehtojen kehittämistä, liitot toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

SuPer ja Tehy viittavat myös sote- ja maakuntauudistukseen, joka liittojen mukaan tuo suuria haasteita sosiaali- ja terveysalalle.

–Uudistuksen tavoitteena on palvelujen saatavuuden turvaaminen. Käytännössä koulutettu hoitohenkilöstö vastaa uudistuksen onnistumisesta. Jos alan epäkohtia ei saada kuntoon, työvoimaa valuu entistä enemmän muille sektoreille. Suurimpia epäkohtia ovat palkkaus, kuormittavat työolot ja riittämätön henkilöstömäärä. Palkan on turvattava toimeentulo kaikissa tilanteissa ja sen on vastattava työn vaativuutta.

Uudistuksen seurauksena kunnat eivät jatkossa enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä aiheuttaa muutostarpeita myös nykyisiin kunta-alan sopimuksiin. Siksi juuri nyt on järjestöjen mukaan otollinen aika edistää koulutettujen hoitajien sopimusta.

–Hoitajien työtä kunnioitetaan usein vain juhlapuheissa. Arvostusta tulee osoittaa myös käytännössä ja palkkatasossa, Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo sanoo.