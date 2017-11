Juha Sipilää hiillostettiin eduskunnassa: ”Ensin oli avokonttori, sitten u-käännös ja nyt peräkontti”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) joutui eduskunnan kyselytunnilla selittämään uudelleen tapahtumia perussuomalaisten puoluekokousviikonloppuna viime kesäkuussa. Sipilä vakuuttaa edelleen, että ei tiennyt perussuomalaisten mahdollisesta hajoamisesta.

–Vastasin 19. päivä kesäkuuta tähän kysymykseen ja seison sen saman vastauksen takana edelleen, Sipilä sanoi.

–Kysyttiin tiesikö hallitus ennen perussuomalaisten puoluekokousviikonloppua puolueen hajoamisesta. Mitään sellaista tietoa ei ollut, hän jatkoi hetkeä myöhemmin.

Lue myös: Näin valehtelusta syytetty Juha Sipilä tarkalleen sanoi 19.6.2017

Aamulehti ja Iltalehti paljastivat torstaina, että perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Timo Soinin valtiosihteeri Samuli Virtanen oli käynyt pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa samana sunnuntaina, kun perussuomalaisten puoluekokous päättyi. Hänet vietiin Kesärannasta ulos auton takakontissa.

–Tapasin valtiosihteeri Virtasen Kesärannassa puoluekokouksen jälkeen. Se millä tavalla Virtanen on Kesärannasta poistunut, valitettavasti en tiedä siitä muuta kuin että kokoushuoneesta hän poistui omin jaloin kävellen. En tiedä, miten Virtanen on poistunut siitä eteenpäin, Sipilä vastasi Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin kysymykseen tapaamisestaan Virtasen kanssa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne syytti Sipilää suoraan siitä, että hän on toiminnallaan horjuttanut suomalaisten luottamusta demokratiaan.

–Ei tämä mikään naurun asia ole tämän asian käsittely täällä eduskunnassa. Kyse on siitä, miten kansalaiset voivat luottaa kansanedustajien työskentelyyn. Kyllä tämä kaikki näyttää sen, että demokratian ja parlamentarismin näkökulmasta parasta olisi ollut viheltää peli poikki, Rinne sanoi.

Sipilä korosti hallituksen toimineen asiassa perustuslain mukaisesti.

–Keskeisenä osana näitä tapahtumia oli luonnollisesti se, että toimimme tarkasti perustuslain mukaisesti. Myös oikeuskansleri on tähän kertonut kantanaan, että mentiin kuin pitääkin. Olisin toivonut, että silloin kun asia oli auki kaikki puolueet olisivat suhtautuneet avoimesti siihen, että neuvotellaan. Saimme useita vastauksia julkisuuden kautta että emme ole valmiit neuvottelemaan kuin uusien vaalien kautta, pääministeri vastasi.

Li Anderssonin mukaan kaikki puolueet suhtautuivat kesällä avoimesti neuvotteluihin.

–En usko, että valtiosihteeri on huvikseen piiloutunut takakonttiin. Minä tulkitsin puheenne nyt niin, että teillä kyllä oli tietoa kansanedustajien aikeista siirtyä toiseen ryhmään, hän totesi Sipilälle.

–Sunnuntai-iltana sain ensimmäisiä merkkejä siitä, että jotain on liikkeellä, Sipilä vastasi tähän.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson epäili hallituksen toimintakykyä.

–Ensin oli avokonttori, sitten u-käännös ja nyt peräkontti, mutta mikä on hallituksen toimintakyky? Vaikuttaa siltä, että hallitus on kolmen tai kahden ja puolen puolueen löyhä yhteenliittymä, jossa jokainen puuhaa vähän omiaan.

Sipilän mukaan hallituksen toimintakyky on hyvä.

–Tämä on paljon tärkeämpi kysymys kuin se, miten Virtanen poistui Kesärannasta. Hallituksen toimintakyky on hyvä. Olen sitä mitannut sillä, että monesti uudistamisen halu ja into tahtoo kauden loppua kohden lopahtaa. Tästä ei ole näkynyt budjettiriihessä merkkiäkään.

Hallitusryhmä Sinisten kanasanedustaja Tiina Elovaara kertoi torstaina, että ulkoministeri Timo Soinin valtiosihteeri ”vältti mediahuomiota” viimeiseen asti neuvotellessaan pääministeri Juha Sipilän kanssa perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisen alla.

Elovaara huomauttaa, että sunnuntain tapaaminen ei tarkoita, että perussuomalaisilla ja hallituksella ”olisi ollut valmis suunnitelma ENNEN puoluekokousta”. Asiassa on jo aikaisemmin kiistelty siitä, valehteliko pääministeri Sipilä kiistäessään, että hallituksella olisi ollut B-suunnitelma valmiina jo ennen perussuomalaisten puoluekokouksen päätöksiä. Elovaaran mukaan Sipilä ei ole valehdellut.

