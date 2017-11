Presidenttiehdokas ihmettelee ”sekavaa keskustelua” sotaharjoituksesta: ”Outoa”

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen kuvailee Suomessa käytävää keskustelua puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) ajamasta sotaharjoituksesta sekavaksi. Hän korostaa blogissaan, että päätösvalta harjoituksista kuuluu presidentille ja hallitukselle.

–Heidän pitää tuntea puolustusvoimien harjoitustarve ja tehdä päätökset sen perusteella. Siksi heidät on tehtäviinsä asetettu. Pallon heittäminen eduskunnan keskusteltavaksi sopii, mutta valmistelu, linjaukset ja päätösvalta kuuluvat asianomaisille. Presidentti, puolustusministeri ja puolustusvoimain komentaja kokoontuvat säännöllisesti. On outoa, että syntyi nyt nähty keskustelu, Vanhanen sanoo.

–Poliittinen harkinta harjoituksen tehtävästä, oletetusta harjoituksen asetelmasta ja mukaan kutsuttavien ulkomaisten joukkojen roolista sekä kokonaisuudesta syntyvästä viestistä on tehtävä harkiten. Pohdinta vuosia etukäteen vähentää sitä riskiä, että harjoituksella olisi yhteys johonkin akuuttiin ajankohtaiseen kansainväliseen tilanteeseen, hän jatkaa.

Vanhanen kertoo jo aikaisemmin varoittaneensa sotaharjoituksien yhteydessä”näyttävästä kalistelusta”, nyt on hänen mukaansa päinvastoin haettava vakautta ja liennytystä korostavia viestejä.

–Kannatan sitä, että puolustusvoimamme saavat kansainvälistä harjoittelua tarpeensa mukaan. Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen ajankohtaistuivat EU-yhteistyön merkeissä. Jos tätä halutaan harjoitella, täytyy asiaa valmistella tiiviissä yhteistyössä ensisijassa EU-maiden suuntaan ja se vie aikaa. Suomi voi mielestäni normaalin harjoitusohjelman puitteissa ottaa lähivuosina sotaharjoitukseensa mukaan ulkomaisia joukkoja, ja se voidaan tehdä meille sopivalla tavalla, tehtävänannolla ja mitoituksella. Valmistelu on tehtävä presidentin ja hallituksen puolelta siten, että nyt nähtyä pallottelua ei toisteta, hän linjaa.

Oppositio on syyttänyt Jussi Niinistöä sooloilusta paljon puhuttaneiden harjoitusten valmistelussa. Kritiikin mukaan Niinistö on sivuuttanut yhteisiä linjausperiaatteita.

Ministerin on syytetty yllättäneen avauksellaan jopa Sauli Niinistön, joka on tasavallan presidenttinä puolustusvoimien ylipäällikkö. Sauli Niinistö ei kommentoinut syytöksiä, mutta sanoi maanantaina puhuneensa sotaharjoituksesta Niinistön kanssa ja painotti, että asiassa on edettävä rauhallisesti eduskunnan protokollan mukaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi keskiviikkona STT:lle, että harjoituksesta käydään joulukuussa keskustelu presidentti Sauli Niinistön johdolla kokoontuvassa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa.

