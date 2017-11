Hoitajat soten ”kauhuskenaariosta”: Lisää työtä ja palkka pienenee – yksikään työntekijä ei hyväksy

Palvelujen laatu huononee ja henkilöstön työehdot heikentyvät rajusti, jos kymmenien tuhansien työntekijöiden siirtymä julkiselta työnantajalta yksityiselle toteutuu sote-uudistuksen yhteydessä. Näin arvioi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Myös Tehy arvelee, että palkkatason laskua voisi tällöin tapahtua.

Molemmat ammattiliitot kuitenkin painottavat, että soten valinnanvapauslaista ei ole vielä saatu lopullista versiota, jota on nyt syytä odottaa. Kokoomus haluaa avata sote-markkinat laajasti yksityisille terveysfirmoille, mutta jopa hallituskumppaneissa on vastustettu ajatusta ja varoiteltu uhkakuvista oppositiosta ja asiantuntijapiireistä puhumattakaan. Valinnanvapauslaki on nyt uudella lausuntokierroksella joulun alle saakka. Hallituksen lopullista esitystä odotetaan ensi vuoden maaliskuussa.

Lakiluonnoksessa arvioidaan karkeasti, että julkiselta sektorilta yksityisiin työpaikkoihin siirtyvän henkilöstön määrän voi olla noin 6 000–30 000 henkilöä, mutta jos yksityisen puolen osuus palvelutuotannosta kasvaisi esimerkiksi 40 prosenttiin, vaikutus voi olla jopa kaksinkertainen. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää, että valinnanvapaus tarkoittaa julkiselle puolelle sopeutumispaineita.

Äskettäin on esitetty arvioita myös noin 45 000 – 50 000 työntekijän siirtymästä, kuten Uusi Suomi on uutisoinut.

Tehy pitää esitettyjä lukuarvioita tässä vaiheessa lähinnä heittoina, mutta SuPerin mukaan valtava siirtymä yksityiselle puolelle näyttää nykytiedon valossa mahdolliselta.

– Se on mahdollista. Riippuu lainsäätäjän ajatusmaailmasta, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo Uudelle Suomelle.

– Olemmeko tekemässä laadukasta, hyvää vanhusten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveyspotilaiden hoitoa vai syöttämässä sitä julkiselta puolelta yksityiselle puolelle, jolloin henkilöstömäärän tiedetään pienenevän ja minuuttien asiakkaille myös vähenevän. Se on faktaa, Paavola tarkentaa.

Paavola huomauttaa, että lähestulkoon jokaisen viimeaikaisen ulkoistuksen jälkeen on aloitettu yt-neuvottelut, vaikka henkilöstö on ensin siirtynyt uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä.

Myös Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo on tehnyt saman havainnon. Paavola huomauttaa, että yt-neuvottelujen päätteeksi on usein irtisanottu etenkin tukihenkilöstöä, joka vastaa esimerkiksi siivouksesta, pyykinpesusta ja ruuanlaitosta.

–Kaikki se työmäärä tai ainakin yli puolet tulee hoitohenkilöstön tehtäväksi. Se kaikki aika on potilaan, asiakkaan hoidosta pois, Paavola sanoo ja lisää, että näin on käynyt monessa paikassa.

Paavola on asiastaan täysin varma: jos siirtymä toteutuu, palvelut hänen mukaansa heikkenevät.

–Jos tämä kauhuskenaario toteutuisi, silloin tässä on isosta TESsin heikennyksestä kysymys ja sitähän ei yksikään työntekijä hyväksy, Paavola sanoo.

Yksityisen puolen sosiaalipalvelualan TES on Paavolan mukaan huomattavasti heikkotasoisempi palkaltaan kuin kunta-TES. Vähimmäispalkka pääkaupunkiseudun ulkopuolella on nykyisin 1876,67 €/kk yksityisen puolen sosiaalipalvelualan TESsissä.

Kuntasektorilla lähihoitajan säännöllinen ansio tuntikohtaisine korvauksineen on keskimäärin 2630 €/kk palkkatilaston mukaan. On huomattava, että ensimmäinen luku on vähimmäispalkka ja jälkimmäinen keskipalkka. Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavista henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä sekä tulospalkkiosta. Lisäksi voi olla esimerkiksi rekrytointi-, kieli- ja syrjäseutulisä.

Paavola sanookin, että mahdollinen valtava siirtymä ei tule tapahtumaan ”surutta ja hiljaisesti”.

– Ei meidän jäsenet tuollaista hyväksy. Ei kukaan. Siis työmäärää lisätään ja palkkaa pienennetään. Sen nimi on riisto. Jos näin tapahtuisi, mutta tämähän on vasta skenaario.



Myö Tehyn Vesivalo sanoo Uudelle Suomelle, että julkisen puolen palkat ovat hiukan paremmat kuin yksityisen puolen.

–Siinä mielessä tietysti tällaista palkkatason laskuakin voi tapahtua tässä yhteydessä, Vesivalo sanoo.

Sekä Tehy että SuPer odottavat nyt kiinnostuneena uuden lausuntokierroksen päättymistä ja valiokuntien mietintöjä. Paavolan mielestä lakiluonnos vaikuttaa hyvin ristiriitaiselta. Vesivalo puolestaan huomauttaa, että maakunnalle on vaikuttanut jäävän melko iso päätäntävalta asiakassetelin myöntämiseen, mikä osaltaan vaikuttaa mahdolliseen siirtymään.

–Voi olla, että vähän eri maakunnissa on erilaisiakin käytäntöjä sitten.

Vesivalo sanoo olevansa kahden vaiheilla siitä, saavatko päättäjät sorvattua soten, jossa työntekijän asema turvataan.

–Kun seuraa tätä yksityistämisbuumia terveydenhuollossa, niin ei siellä kaikki aina mene niin kuin pitäisi mennä, Vesivalo sanoo viitaten siihen, että monet kunnat ovat viime vuosina yksityistäneet ja ulkoistaneet palveluitaan.

Vesivalon mukaan Tehy saa selvästi enemmän yhteydenottoja väärinkohtelusta yksityisen puolen työntekijöiltä, ja asioita joudutaan ratkomaan työnantajien kanssa.

–Joku työsuhteen ehto ei ole oikein tai maksetaan väärää palkkaa tai kohdellaan huonosti tai epätasa-arvoisesti tai jotakin vastaavaa.

Vesivalon mukaan tällaisia yhteydenottoja tulee nykyään paljon ja määrä on viime vuosina kasvanut. Hän muistuttaa, että myös Tehyn jäsenmäärä on kasvanut 35 000 jäsenellä 10 vuodessa. Vesivalon mukaan edunvalvontaneuvojia ja juristeja on liitossa tämän vuoksi lisätty.

Vesivalo huomauttaa, että yksityisellä puolella viivan alle on aina jäätävä jotakin ja sote-puolella ei työvoimavaltaisena alana kauheasti muuta säästökohtaa ole kuin työntekijä.



Eniten Tehyä huolestuttaa kuitenkin päivystysjärjestelmän mahdollinen vaarantuminen, sillä se toimii nykyisine erittäin hyvin. Julkisen puolen vastuulla olevan päivystyksen on pelätty vaarantuvan, jos siirtymästä yksityiselle puolelle tulee liian iso. Vesivalo toivookin, että valinnanvapauslain sorvaamisen loppumetreillä kiinnitetään huomiota päivystykseen ja muutetaan esitystä, jos se on tarpeen päivystyksen turvaamisen kannalta.

Vesivalo myös huomauttaa, että soten yhteydessä on puhuttu mahdollisuudesta vaihtaa palveluntarjoajaa puolen vuoden välein, mikä voisi osaltaan lisätä määräaikaisten työsuhteiden määrää alalla. Hoitohenkilöstö tekee jo nykyisin paljon pätkätöitä, mikä aiheutuu osaltaan siitä, että kyse on naisvaltaisesta alasta.

Vesivalon mukaan moni Tehyn jäsen on turhautunut pitkään jatkuneeseen epävarmuuteen tulevaisuudesta. Hän muistuttaa, että sotea on sorvattu jo vuosikymmen. Vesivalo huomauttaa, että isoon uudistukseen liittyy luonnollisia pelkoja.

–Kyllähän siinä varmaan osa pelkääkin sitä, että menettää työpaikkansa tai joutuu siirtymään ihan toiselle paikkakunnalle töihin.

