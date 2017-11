Suomalaismeppi jysäyttää: Brexit peruuntuu vielä

Brexit eli Ison-Britannian irtautuminen EU:sta jää toteutumatta, paukauttaa vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.).

–Minä luotan siihen, että Brexit vielä peruuntuu, Hautala sanoo.

–Olen ollut tätä mieltä alusta asti ja nyt se on entistä todennäköisempää, hän jatkaa viitaten tahmaaviin neuvotteluihin EU:n ja Britannian välillä.

Hautalan kokoomuslaiset meppikollegat Sirpa Pietikäinen ja Petri Sarvamaa ovat arvioissaan pidättyväisempiä. Sarvamaa näkee, että brexitiä ei enää pysäytetä, mutta Pietikäinen myöntää, että hänkin elättelee vielä toivoa, että irtautuminen jäisi toteutumatta.

–Olen keskustellut todella monien brittien kanssa eri poliittisista suunnista jatkuvasti. Ja niin absurdia kuin se onkin, ja vaikka siellä olisi 63 prosenttia kansasta sitä mieltä, että brexit oli virhe, niin ei ole missään näköpiirissä, että se pystyttäisiin peruuttamaan, Sarvamaa vastaa Hautalalle.

–Katsokaa Britannian sisäpoliittista tilannetta. Se on aivan niin sekaisin kuin olla ja voi. Mikä on se voima, joka tässä lähtisi viemään eteenpäin sitä, että kansanäänestyksen tulos peruttaisiin? Ei sellaista ole. Niin kovasti kuin minäkin sitä toivoisin, että se peruuntuisi, niin se ei peruunnu. Ja siinä on pelkästään häviäjiä.

Pietikäinen katsoo, että todennäköisin malli on vapaakauppasopimuksen ja Norjan-sopimuksen väliltä syntyvä kompromissi.

–Se olisi järkevin ja minun mielestäni se olisi todennäköisin vaihtoehto. Jos menee ihan solmuun neuvottelut, tulee cold brexit. Sanotaan jäähyväiset ja näkemiin, jonka jälkeen Iso-Britannia olisi EU:lle kuin mikä tahansa kolmas maa myös finanssisektorin osalta. Se ei olisi kauhean siunauksellista kummallekaan, mutta erityisesti ei Britannialle. Siksi en tähän niin usko, Pietikäinen toteaa.

–Itse myös elättelen toivoa siitä, että brexit ei toteudu. Potkitaan nyt tölkkiä eteenpäin pitkin tietä ja katsotaan sitten. Mutta en minä sitä nyt kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehtona pidä.