Eduskunta haluaa eroon kellojen siirtelystä – EU estää: ”Suomen pitää rikkoa säädöstä”

Kansalaisaloite kesäajasta luopumisesta sai tänään historiallisen yksimielisen kannatuksen eduskunnan käsittelyssä. Käytännössä aloitetta ei kuitenkaan voida hyväksyä EU-direktiivin takia. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) lupasi edistää asiaa EU-tasolla.

Jo aiemmin kaikki suomalaiset europarlamentaarikot vaativat yksimielisesti kesäajasta luopumista yhteisessä kannanotossaan. Eduskunnassa keskustelua käytiin liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta, joka suhtautuu saamansa selvityksen perusteella asiaan myönteisesti.

–Asiantuntijat ovat varsin yksimielisesti tuoneet esille, että menettelystä aiheutuu selkeästi enemmän haittoja kuin hyötyjä. Koska kesäajasta kuitenkin on säädetty edellä mainitussa direktiivissä siten, että yksittäinen Euroopan unionin jäsenvaltio ei voi päättää asiasta itsenäisesti, liikenne- ja viestintävaliokunta ei puolla kansalaisaloitteen hyväksymistä, valiokunta totesi mietinnössään kaksi viikkoa sitten.

Valiokunnan mukaan valtioneuvoston tulee ryhtyä ajamaan voimakkaasti EU-tasolla kesäaikadirektiivin velvoitteesta luopumista.

Kokoomuksen Timo Heinonen piti eduskunnassa pitkän puheenvuoron, jota moni salissa kiitti. Heinonen huomauttaa, että tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi sydäninfarktien määrä lisääntyy aina keväisin ja syksyisin kellojen siirron aikaan.

–Viime vuonna valmistuneessa saksalaisessa tutkimuksessa sydäninfarkteja tapahtui kellojen siirron jälkeisellä viikolla jopa 27 prosenttia enemmän kuin muuna aikana. Suomessa, vastaavassa suomalaistutkimuksessa luku oli hivenen pienempi mutta kuitenkin merkittävä: kasvua 15 prosenttia, Heinonen sanoi.

–Meidän kannattaisi vaihtaa aikavyöhyke Euroopan kanssa yhteiseen. Se itse asiassa parantaisi meidän asemaa merkittävällä tavalla. Me olisimme ensimmäinen alue, joka sieltä lähtisi aamulla mukaan, ja siitä olisi hyötyä. Toivon, että tämä asia myös samalla selvitetään, Heinonen jatkoi.

Kello on pääosin muualla Euroopassa pysyvästi tuntia vähemmän kuin Suomessa. Aiemmin vastaavaa on ehdottanut ainakin europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.).

Ministeri Berner sanoi eduskunnassa sitoutuvansa henkilökohtaisesti siihen, että vie asian eteenpäin EU:ssa. Aiemmin tänään Berner sanoi Keskisuomalaiselle, että myös aikavyöhykeasiaa tullaan selvittelemään.

– Päällimmäisenä on nyt kansalaisaloite kesäajasta luopumisesta. Sen rinnalla katsotaan kuitenkin, millaisia selvityksiä tarvittaisiin aikavyöhykkeen muuttamisesta. On nimittäin analysoitava tilanne, jossa aikavyöhyke muuttuisi, mutta kesäaika jäisi. Toisiko se toivottua kokonaisratkaisua, Berner sanoi Keskisuomalaiselle.

EU-kriitikot käyttivät tilaisuutta hyväkseen tänään suuressa salissa. Simon Elo (sin.) kannusti rikkomaan EU-direktiiviä kesäajasta.

– Suomen tässä täytyisi uskaltaa suoraan vain rikkoa tätä EU-säädöstä. Kuka meistä uskoo, että komissio laittaisi Suomen jonkinlaiseen oikeusmenettelyyn, sääntömenettelyyn tämmöisen kysymyksen takia? Ei missään tapauksessa. Meidän täytyy tällaisessa kysymyksessä uskaltaa näyttää, että me pidämme suomalaisten puolta siltä osin, että kansa tukee tätä esitystä, että kesäajasta luovutaan. Käsitykseni on se, että suurissa osissa EU-maita kansalaisten mielipide on aivan sama. Mutta tätä konsensusta ei pysty rikkomaan, ellei joku uskalla toimia ensin, Elo sanoi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja presidenttiehdokas Laura Huhtasaari (ps.) puolestaan kiitti meppejä asian ajamisesta EU-tasolla ja sanoi, että yksi mahdollisuus olisi se, että jatkossa jäsenmaat saisivat itse päättää, siirtävätkö kelloja vai eivät. Juuri näin mepit katsoivat kannanotossaan.

– Minulla on ollut jo pitkään tapana sanoa, että joka päivä tulee aina yksi syy erota EU:sta. Tässäkin EU kaventaa Suomen poliittista liikkumavaraa päättää siitä asiasta, siirtääkö Suomi kelloja vai ei, Huhtasaari sanoi.

Jyrki Kasvi (vihr.) toppuutteli EU:n kritisoimista ja muistutti, että Suomi oli EU-jäsen jo silloin, kun kesäaikadirektiivi määrättiin.

–Eli me olimme itse päättämässä sitä kesäaikaa ja me olemme ihan yhtä vastuussa kuin kaikki muutkin. Mutta onneksi sen, minkä me olemme itse pieleen säätäneet, me voimme myös itse EU-tasolla korjata, Kasvi sanoi.

–Tämä ei ole pikkuasia. Tämä on iso terveysasia, tämä on iso talousasia ja tämä on iso riesa suurelle osalle ihmisistä, Kasvi sanoi viitaten Hannu Hoskosen (kesk.) puheenvuoroon, jossa tämä kannatti kesäajasta luopumista, mutta totesi samalla, että ”Euroopassa on isompaakin tekemistä”.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (sin.) sanoi, että teknisesti aloite joudutaan hylkäämään, mutta henkisellä tasolla ja päivän keskustelusta päätellen eduskunta hyväksyy sen.

–Kaikki yksimielisesti valiokunnassa päätyivät tähän johtopäätökseen, ja kuten huomataan salista, koko eduskunta on samalla kannalla. Tästä tulee historiaan jäävä kansalaisaloite, Jalonen sanoi.

Ministeri Berner aikoi ottaa kesäajasta luopumisen esille jo parin viikon päästä EU-komissaarin kanssa.