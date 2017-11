Harva huippukokki on nainen – Sikke Sumari: ”Henkisesti jopa äijien maailma”

Huippukeittiöt ovat täysin naisten valloitettavissa, sanoo ravintoloitsija ja keittokirjailija Sikke Sumari Uudelle Suomelle. Torstaina kokin paperit käteen saanut Sumari kommentoi taannoista kohua, joka syntyi huippukokki Kari Aihisen tv-kommentista. Sumari kannustaa naisia astumaan huippukeittiöihin rohkeasti.

Aihisen kanssa MTV:n Kokkisodassa nähtävä Sumari on aiemmin ollut itseoppinut kokki. Sumari pitää Aihisen puheita täytenä vahinkona.

– Vähän yllätyin ja minua vähän nauratti, koska tajusin heti, mitä siitä seuraa. Kapehan ei ole missään tapauksessa mikään sovinisti.

Aihinen onkin pyytänyt kommenttejaan myöhemmin anteeksi ja sanonut, ettei äitiys tai isyys saisi olla este alalla etenemiselle. Kohu nousi, kun hän pohti Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa, miksi huippukokkeina on enemmän miehiä kuin naisia ja arveli isoksi syyksi äitiyttä.

– Ala menee eteenpäin, tulee uusia laitteita ja raaka-aineita. Kun palaa äitiyslomalta, pitää tehdä duunia entistä rajummin. Mutta sitten tulee eteen se, kuka hakee ja vie lapset päiväkotiin. Ja juna menee valtavaa vauhtia koko ajan eteenpäin, Aihinen sanoi Ylelle.

Sumari pitää kommenttia ”pienenä aivopieruna”. Hän huomauttaa, että ihminen ei aina tule ajatelleeksi sanomisiaan ihan loppuun asti.

–Onhan perheessä usein kaksi ihmistä, ja kai se mieskin osaa hakea lapset päiväkodista. Eikä se ala nyt sitä vauhtia mene eteenpäin, että jos joku on äitiyslomalla, niin yhtäkkiä kaikki laitteet tai raaka-aineet olisivat muuttuneet täysin käsittämättömiksi. Alaa voi seurata kyllä äitiyslomallakin.

Sumari meni ravintolakoulu Perhoon oppiakseen ranskalaisen keittiön monimutkaisia saloja. Sumari itse on aiemmin perehtynyt lähinnä italialaiseen keittiöön. Opinnot veivät Sumarin huippukeittiöihin ravintola Nokkaan ja Juureen, missä hän huomasi, että naisiakin sieltä löytyy – ja vielä sellaisia, joilla on pieniä lapsia.

–Tietenkin se on hyvin yksilöllistä, mutta naiselle se on kaikki mahdollista. Se on kova ja raskas ala kyllä. Keittiö on kuuma, pannut raskaita ja työ on hyvin hektistä ja fyysistä. On mietittävä omalla kohdalla, olenko minä ja onko minun fysiikkani siihen sopiva.

Sumarin mielestä kaikki on perheen toimintatavoista kiinni. Sumarilla itsellään on kolme poikaa, mutta häntä äitiys ei ole koskaan jarruttanut, ”koska lapsilla on fantastinen isä”.

–Jos olin jossain töissä, pieni käärö tuli isän kanssa sinne ja sitten imetettiin ja käärö lähti isän kanssa kotiin. Se on hyvin pitkälle perheen rakenteesta kiinni.

Sumarin kannustaa naisia tarttumaan rohkeasti ja itsevarmasti tilaisuuksiin. Hän arvelee, että syy alan miesvaltaisuuteen löytyy huippukeittiöstä ja ennen kaikkia naisista itsestään. Testosteronin täyttämään keittiöön astuminen vaatii rohkeutta ja itsevarmuutta, mutta Sumarin mukaan miehet kyllä ottavat naiset vastaan.

–Ravintolakeittiö on henkisesti vielä miesten, ehkä jopa äijien maailma. Kielenkäyttö on perinteisesti ollut aika kovaa ja se saattaa karkottaa herkempiä naisia siinä mielessä, ettei siinä välttämättä tunne oloaan kotoisaksi, mutta missään tapauksessa siellä ei naista väheksytä, eikä pyritä alistamaan. Sellaista en ole havainnut.

Sumari neuvoo naisia uskomaan itseensä ja menemään aina rohkeasti parhaaseen keittiöön, josta haaveilee.

–Sinne vaan, vaikka joutuu ehkä kuorimaan perunoita kaksi viikkoa. Silmät jos on auki ja näet, mitä ympärillä tapahtuu, opit koko ajan lisää.

Sumarin mukaan ajat ovat muuttumassa ja naiset ottamassa paikkaansa laajemmin myös ravintolamaailman huipulla. Sumarin mielestä naisten kannattaa tukea ja kannustaa toinen toistaan. Hänen esimerkistään kaksi muutakin naista lähti Perhoon, joka otti vanhemmatkin opiskelijat avosylin vastaan ja yksikin tuttava sai erittäin hyvän paikan alalta, vaikka on 55-vuotias.

–Meidän nuoret naiset ovat power-naisia ja toisaalta monet vaihtavat myös rohkeasti alaa ja opiskelevat lisää.

Sumari huomauttaa, että alalla riittää töitä paljon ja uusia ravintoloita nousee kiihtyvään tahtiin. Hän sanoo, että huippukeittiöt eivät välttämättä sovi ihan kaikille.

–Ykkösluokan a la carte -keittiö ei ole ainoa vaihtoehto, vaan alalla on monia mahdollisuuksia laitoskeittiöistä lähtien. Ravintoloissa oppiminen on äärettömän tärkeä osa koulutusta, koska vasta siellä ala todella aukenee.