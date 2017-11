Piraattipoliitikko: ”Olemme käytännössä jo liittyneet Natoon!”

Suomi on jo käytännössä liittynyt Natoon, katsoo piraattipoliitikko Petrus Pennanen blogissaan. Hänen mukaansa suomalaisilla on Natosta paljon vääriä käsityksiä, joita hän Puheenvuoron blogissaan oikoo. Helsingin kaupunginvaltuutettu Pennanen itse kannattaa Nato-jäsenyyttä.

Ydinfysiikan tohtori Pennanen huomauttaa, että Puolustusvoimien kalusto ja prosessit ovat Nato-yhteensopivia ja Suomen puolustusbudjetti Naton vaatimalla tasolla. Lisäksi tietoja vaihdetaan Nato-maiden kanssa koko ajan ja suomalaiset sotilaat maajoukoista ilmavoimiin harjoittelevat Nato-maissa Nato-sotilaiden kanssa, jotka vastaavasti harjoittelevat Suomessa.

–Suomi myös osallistuu vapaaehtoisesti tositoimiin Naton johtamissa operaatioissa ulkomailla, kuten Afganistanissa. Lisäksi on sovittu, että tosipaikan tullen kriisitilanteessa Naton sotilaat voivat tulla puolustamaan Suomea ja perustaa tänne tukikohtia. Olemme siis käytännössä jo liittyneet Natoon!

Pennasen mielestä vain yksi asia puuttuu: virallinen jäsenyys, joka antaisi meille turvatakuut, eli takaisi Naton osallistumisen Suomen puolustukseen varmasti. Silti vain 22 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä Helsingin Sanomien viime sunnuntaina julkaiseman kyselyn mukaan.

– Minusta tilanne on outo, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että moni suomalainen ei ole tietoinen siitä, kuinka tiivistä Nato-yhteistyömme nykyään on. Miksi olemme liittyneet kaikilla muilla tavoin Natoon, jos emme haluaisi myös Naton suurinta etua eli turvatakuita? Vaikuttaa siltä, että valtionjohdon tavoitteena on oikeasti saada Natolta myös jäsenyys ja turvatakuut. Siitä vain ei vielä kerrota avoimesti kansalle, Pennanen kirjoittaa.

–Itse en pidä pimeiden lyhtyjen politiikasta näin tärkeässä asiassa. Tosiasioiden valossa kannatan avoimesti Natoon liittymistä ja haen presidenttiehdokkuutta.

Nato-vastustajat viittaavat puheissaan usein Venäjän uhkaan. Pennasen mielestä Nato-jäsenyys päinvastoin tekisi Suomesta Venäjälle vähemmän houkuttelevan hyökkäyskohteen turvatakuiden takia. Naton päätehtäviin kuuluvat myös kansainväliset kumppanuudet esimerkiksi Venäjän kanssa vakauden lisäämiseksi maailmanpolitiikassa. Jäsenyys ei Pennasen mukaan pakota osallistumaan kriisinhallintaoperaatioihin ulkomailla.

– Esimerkiksi Libyan operaatioon osallistui vain puolet Nato-maista. Natoa vastustettaessa puhutaan usein Irakin sodasta. Se ei kuitenkaan ollut Nato-operaatio vaan Yhdysvaltain vetämä hyökkäys.

Pennanen muistuttaa, että Natoa eivät johda sotilaat, vaan siviilihallitukset ja viime vuosina johdossa ovat olleet pohjoismaiset sosialidemokraatit. Pennasen mukaan Nato-jäsenyys ei maksaisi Suomelle käytännössä mitään, sillä puolustusmenot ovat jo Naton vaatimalla tasolla.

–Sen sijaan jäsenyys mahdollistaisi kustannussäästöjä. Puolustusliiton taatessa selustan resursseillaan olisi helpompaa miettiä asevelvollisuuden vähentämistä, josta kansantalous saisi suuria säästöjä, Pennanen sanoo.

