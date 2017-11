Keskustaveteraani Juha Sipilän asemasta KL:lle: ”Eiköhän tämä näin luiskahda”

Keskustan väki kokoontuu ensi kesänä Sotkamossa pidettävään puoluekokoukseen. Kansanedustaja Seppo Kääriäinen (kesk.) odottaa, että Juha Sipilä asettuu ehdolle puheenjohtajan tehtävään ja tulee myös valituksi.

Sipilän asemaa on viime aikoina nakertanut puolueen heikko kannatuskehitys. Hallitusvastuun hinta näkyy tuoreessa Ylen viime viikolla julkaisemassa mittauksessa, joka antoi keskustalle vain 17,4 prosentin kannatuksen. HS-gallupin luku oli lokakuussa 15,4 prosenttia.

–Keskustan kentällä on varmasti myös tyytymättömyyttä - ei laajaa eikä syvää - mutta on myös ymmärtämystä sille, että perin vaikeissa olosuhteissa maata on pitänyt johtaa, sanoo Kääriäinen.

–Sipilällä on pääministeriyden ohella myös vankka kannatus puheenjohtajaksi. Eiköhän tämä näin luiskahda, hän jatkaa.

Arvostelua lieventää Kääriäisen mukaan, se että Sipilä on neuvottelutaidoillaan ja kärsivällisyydellään kyennyt saamaan ratkaisuja aikaan.

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on mielipidetiedusteluissa yltänyt vain parin prosentin kannatukseen. Vaalit ovat vajaan kolmen kuukauden kuluttua.

–Viisarin on kyllä syytä värähtää ja uskon, että se värähtää ylemmäs siinä vaiheessa kun ehdokkaiden yleisemmät vaaliväittelyt alkavat.

Lähde: Kauppalehti, Harri Vänskä