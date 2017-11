Riita suomalaisten eläkkeistä: ”Haluavat viedä ansaitun leivän eläkeläisen pöydästä”

Eläkeläisten asiaa ajavan Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja, SDP:n entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen tyrmää vihreiden nuorten perjantaina julkaiseman eläkepamfletin.

Vihreät nuoret vaativat pamfletissaan, että tulevien sukupolvien eläkkeet on turvattava muun muassa uudelleenarvioimalla eläkkeiden omaisuudensuojaa sekä siirtymällä taitetusta indeksistä kansaneläkeindeksiin. Pamfletin taustalla on huoli nykyisen järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä, rasituksesta hyvinvointivaltiolle sekä sukupolvien sisäisestä ja välisestä oikeudenmukaisuudesta.

–Kansaneläkkeitä ja sosiaaliturvaa heikennetään jatkuvasti. Sen sijaan työeläkkeisiin ei saa koskea, sillä perustuslakivaliokunta on 25 vuotta ennen meidän syntymäämme linjannut, että ne kuuluvat omaisuudensuojan piiriin. On korkea aika uudelleen arvioida tämä 1960-luvulla valittu linja, sillä nykytilanne on täysin kestämätön. Meidän eläkemaksumme menevät suoraan nykyisten eläkkeiden maksamiseen. Jos tilannetta ei korjata, rahat eivät yksinkertaisesti riitä meidän vanhuusvuosiemme turvaamiseen, Vihreiden nuorten puheenjohtajat Iiris Suomela ja Jaakko Mustakallio toteavat.

Kimmo Kiljunen vastaa, että jos ansiosidonnaisesta eläketurvasta luovuttaisiin, kyseessä olisi petos.

–Työntekijät ovat koko ikänsä maksaneet eläkemaksuja ja saaneet oikeuden ansiosidonnaiseen eläketurvaan, jonka taso on luvattu säilyttää eläkevuosina. Näin ei kuitenkaan tapahdu taitetun indeksin vuoksi. Mutta tämäkään ei riitä vihreille, vaan he haluavat viedä ansaitun leivän eläkeläisen pöydästä, Kiljunen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Kiljusen mukaan aina on ollut niin, että työssäkäyvä sukupolvi on maksanut lastensa hoivan ja vanhempiensa eläkkeet.

–Näin tekivät myös paljon parjatut suuret ikäluokat. Ensi kerran meille on ilmaantunut nuorten puolesta olevinaan puhuva porukka, joka haluaisi tämän eläkelupauksen purkaa, hän toteaa.

Vihreiden nuorten mukaan eläkkeistä keskusteleminen on Suomessa muuttunut tabuksi.

–Väestön ikääntyminen ei yksin selitä kasvaneita eläkemenoja. Työeläkejärjestelmä rakennettiin epärealististen kasvuodotusten varaan. Ne eivät ole toteutuneet, ja siksi nyt pitää tehdä korjausliike, vihreiden nuorten sosiaalipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Silja Uusikangas sanoo.

Vihreät nuoret ovat huolissaan myös julkisiin palveluihin kohdistuvista jatkuvista leikkauksista sekä kansaneläkkeiden indeksijäädytyksistä.

–Samaan aikaan kun kaikista köyhimpien kansaneläkkeitä heikennetään, työeläkemenojen annetaan kasvaa sadoilla miljoonilla joka vuosi. Vaikka eläkkeet maksetaan työeläkeyhtiöiden kautta, ne rahoitetaan pääosin työikäisen väestön eläkemaksuista, joiden taso vaikuttaa suoraan työn verotuksen tasoon. Kasvavat eläkemenot lisäävät painetta nostaa eläkemaksuja, mikä taas heikentää valtion verotuloja.

Kimmo Kiljusen puolestaan huomauttaa, että kyse on ”myöhennetystä palkasta, jonka työeläkeläiset ovat itse ansainneet”.

Kiljusen johtama Senioriliike teki viime vuonna kansalaisaloitteen siitä, että työeläkkeitä koskeva indeksi palautettaisiin palkkaan sidotuksi. Aloite eteni eduskunnan käsittelyyn, mutta eduskunta hylkäsi sen viime keväänä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi lausunnossaan, että indeksi muuttaminen olisi kasvattanut merkittävimmin suuria eläkkeitä.

Nobel-palkittu taloustieteen professori Bengt Holmström otti eläkeasiaan kantaa elokuussa. Hän sanoi pelkäävänsä, että Suomen talouden kestävyysvajeesta kärsii seuraava sukupolvi, joka voi jäädä ilman eläkkeitä.

–Suomi tulee maksamaan eläkkeensä tälle sukupolvelle, mutta mun huoli on seuraava sukupolvi. Se, että saako se sukupolvi eläkkeet, ei näytä realistiselta, Holmström arvioi.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander vastasi Holmströmin huoleen toteamalla, että suomalaisen työeläkejärjestelmän tilanne on hyvä.

–Eliniän pidentymisestä aiheutuvaan väestön ikärakenteen muutokseen on alettu varautua jo 1980-luvulla. Viime vuosiin asti työeläkejärjestelmä keräsi maksutuloa enemmän kuin eläkkeitä maksettiin ja tästä syntynyt ylijäämä on rahastoitu. Maksuylijäämät ja sijoitustuotot ovat kasvattaneet yksityisen ja julkisen sektorin eläkevarat yhteensä lähes 200 miljardiin euroon. Tästä eteenpäin eläkemenojen ennakoidaan olevan maksutuloa suuremmat, mutta erotus pystytään kattamaan sijoitustuotoilla.

Lisää aiheesta:

”Kanavoi eläkettä liikaa keski- ja suurituloisille” – 85 000 nimen kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi

Nobelisti Holmström varoittaa eläkkeistä: ”Itsekäs sukupolvi syö seuraavan eväät”

Kaksi vastausta suomalaisten eläkkeistä nobelistille: ”Vaihtoehto sille leikkausten ja eläkeköyhyyden polulle, jolla nyt ollaan”