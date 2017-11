Virkamies avasi Suomen palvelut mullistavan uudistuksen taustat: 75-vuotiaita kohta +60%, tuottavuus –5mrd.€

Sote-uudistus on välttämätöntä tehdä kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi, koska nykyisen järjestelmän rahoituskestävyys on heikko. Näin kirjoittaa valtiovarainministeriön ylin virkamies, valtiosihteeri Martti Hetemäki tuoreessa kolumnissaan.

– Sote-menot kasvavat nopeasti, kun 75 vuotta täyttäneen paljon palveluja tarvitsevan väestön määrä on kasvamassa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin puolesta miljoonasta. Tämä ja sote-menojen jyrkkä nousu yli 75-vuotiailla ovat lisäämässä huomattavasti sote-menoja jo lähivuosina, Hetemäki toteaa.

–Sote- ja maakuntauudistuksen on määrä hidastaa sote-menojen kasvua siten, että menot ovat 2029 kolme miljardia euroa matalammat kuin ilman uudistusta.

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä arvioineet, että ilman uudistusta sote-menot kasvavat 2,4 prosenttia joka vuosi. Kasvusta 1,4 prosenttiyksikköä johtuu ikääntymisestä ja 1 prosenttiyksikköä palkkojen noususta, kun työn tuottavuus ei kasva. Itse asiassa tehokkuus on jopa laskenut, Hetemäki huomauttaa.

–Terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta mitataan usein sen menojen BKT-suhteella. Vuoden 2000 tehokkuustasolle palaaminen alentaisi menoja yli 5 miljardia euroa nykytasosta

Sote-uudistuksen laskennalliset säästöt on laskettu suurelta osin digitalisaation varaan, jonka on arvioitu tuottavan niistä noin puolet. Käytännössä digipalveluiden siis odotetaan nostavan tuottavuutta. Lisäksi Hetemäki huomauttaa, että tuottavuutta on mahdollista kasvattaa hyödyntämällä luonnollista poistumaa – 40 prosenttia maakuntiin siirtyvistä työntekijöistä kun siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä.

Suomen nykyinen järjestelmä on Hetemäen mukaan sinänsä kustannustehokas ja Tanskaan, Ruotsiin sekä Norjaan verrattuna se on myös halvempi. Vuonna 2016 sosiaali- ja terveysministeriölle luovutettu kansainvälisen arviointipaneelin raportti kuitenkin huomauttaa, että Suomen järjestelmää on tarpeen parantaa.

Hetemäki nostaa raportista esiin muun muassa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio – sote-uudistuksen ydin – parantaa koko järjestelmän kustannusten hallintaa. Samalla palveluiden nykyisiä järjestäjiä eli kuntia pidetään liian pieninä ja hajanaisina, jotta palvelut toteutuisivat yhdenvertaisesti.

Nykyisen palvelujärjestelmän laadussa on siinäkin omat vaikeutensa.

–Vaikka Suomen terveyspalvelujen laatu on kansainvälisesti korkea, on palvelujen saatavuus haaste, koska hoitoon pääsyssä on ongelmia (esimerkiksi kustannusten, etäisyyden tai jonojen takia). Ongelmia ovat myös muun muassa toimintakykyrajoitteisten vanhusten, lihavuuden ja mielenterveysongelmien yleisyys, kirjoittaa Hetemäki.

–Sote-lainsäädäntö ei yksin tuo säästöjä tai turvaa palvelujen yhdenvertaista laatua tai saatavuutta. Toimeenpano ratkaisee tulokset. Tämä on myös uudistusta arvioineen kansainvälisen paneelin johtopäätös.

Päivitys: Korjattu neljänneen kappaleen kohtaa, joka käsittelee väestön ikääntymisen vaikutuksia sote-menojen kasvuun. Kyse on prosenttiyksiköistä ei prosenteista, kuten jutussa aiemmin oli mainittu.