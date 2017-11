Näkökulma: Entä jos kävisi ikävästi – Voisiko keskusta vielä vaihtaa presidenttiehdokasta?

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen ilmoitti maanantaina ikävän uutisen. Hänet oli perjantaina toimitettu sairaalahoitoon sydämen rytmihäiriöiden vuoksi.

Isku on kova kenelle tahansa ehdokkaalle, mutta aivan erityisen kova se on ehdokkaalle, joka on viritellyt kampanjaansa aina kesästä 2016 asti. Vanhasesta tuli ehdokas, koska hän väkevästi halusi ehdokkaaksi.

Terveydentila on asia, joka nostetaan esiin aina jokaisessa vaalissa, jossa merkittäviin yhteiskunnallisiin johtotehtäviin valitaan henkilöitä. Viime eduskuntavaaleissa pääministeriehdokkaita eli suurimpien puolueiden puheenjohtajia kysyttiin arvioimaan oma terveydentilansa.

Vuosi sitten syksyllä presidentin terveydentilaselvityksistä nousi keskustelu Yhdysvaltain presidentinvaalien myötä. Aikanaan kun Urho Kekkosen terveydentilaa oli salailtu, päätti seuraava presidentti Mauno Koivisto julkistaa tietonsa. Tietoja on sen jälkeen julkistanut jokainen presidentti vaihtelevin käytännöin. Viimeisin julkinen lausunto istuvan presidentti Sauli Niinistön terveydentilasta on tammikuulta 2016 ja sen julkisti Yle.

Presidentin tehtävään ei ole säädetty vaatimuksia terveydentilasta. Kenenkään ei tarvitse juosta 2 600 metriä Cooperin testissä tai uida 150 metriä osoittaakseen olevansa riittävässä ruumiin kunnossa.

Presidentinvaalissa ylin päättäjä terveydentila-asiassakin on siis äänestäjä. Lääkäri voi tietenkin antaa ehdokkaalle oman suosituksensa ja lausuntonsa sitä ennen.

Mutta entä jos pahin toteutuisi, ja lääkäri ilmoittaisi Vanhaselle, että kisa kannattaisi jättää väliin?

Viralliset ehdokashakemukset on jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 12. joulukuuta kello 16.00. Oikeusministeriöstä kerrotaan, että toistaiseksi vain yksi ehdokashakemus on jätetty – Niinistön valitsijamiesyhdistyksen hakemus. Keskusta voisi siis ehdokastaan vaihtaa.

Tätä en tietenkään toivo, vaan toivon pikaista toipumista ehdokas Vanhaselle.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

