Näkökulma: Jos Touko Aalto, ei ”Sotkamon ihmettä”

Loppuvuonna 2016, kun Terrafamen kaivoksen tilanne näytti jälleen kerran surkealta, päätti silloin vielä melko tuntematon kansanedustaja Touko Aalto (vihr.) profiloitua eduskunnassa.

Aalto teki talousarvioaloitteen, jossa hän esitti Terrafamen pääomittamiseen ehdotetun sadan miljoonan euron määrärahan poistamista. Aloitteen takana seisoi koko vihreiden eduskuntaryhmä.

Kansanedustaja arvioi, että ”kaivoksen alasajo maksaa, mutta väistämättömän lopputuleman pitkittäminen maksaa vielä enemmän”. Jos hän olisi siis saanut päättää, olisi koko laitos ajettu alas. Alasajon hintalapuksi olisi tullut arviolta 300 – 500 miljoonan euroa.

Sen jälkeen maailma on muuttunut, eikä Terrafamen, entisen Talvivaaran, alasajosta puhu oikein kukaan. Jopa aina kriittiset politiikan toimittajat ovat alkaneet arvioida, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) marraskuussa 2016 markkinoima ”Sotkamon ihme” saattaakin toteutua.

Kiistatonta on, että Sipilän hallitus on pelannut Kainuussa jättimäistä riskipeliä. Kaikkiaan valtio on tukenut huonomaineista nikkelikaivosta jo noin puolella miljardin panoksella, ja suo on näyttänyt hetkittäin pohjattomalta.

Iso myönteinen nytkähdys tapahtui viime helmikuussa, kun kansainvälinen sijoitusyhtiö Trafigura ja kotimainen Sampo (Björn Wahlroos & Co) päättivät lähteä kaivoksen kanssarahoittajiksi. Yksityiset toimijat tulivat mukaan kaivoksen kannattavuuden kannalta oleellisen nikkelitonnin hinnan pyöriessä 10 000 dollarin molemmin puolin.

Nyt nikkelitonni on 12 000 dollarin paremmalla puolella ja samaiset rahoittajat ovat päättäneet lisärahoituksesta Terrafamelle. Yhtiö kaavailee myös akkukemikaalitehtaasta itselleen suurta bisnestä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo tämän auttavan jopa paljon puhutun Teslan akkutehtaan saamista Suomeen.

Optimismia on nyt ilma sakeana. Näin on, koska valtio otti riskin ja päätti panna vielä kerran rahaa Sotkamoon. Sipilän hallitus ei tarttunut oppositiosta tarjottuun alasajovaihtoehtoon, josta olisi siis seurannut ehkä puolen miljardin lasku veronmaksajille.

Voi yhä pitää ihmeenä, jos Kainuun murheellinen kaivos todellakin muuttuu kannattavaksi, veronmaksajat saavat omansa pois sekä ympäristösotkut tulevat hoidettua ja uusia sotkuja ei synny.

Aivan valtavan kokoluokan ihme olisi se, että Suomi pääsisi Terrafamen avulla nauttimaan sähköautobuumista ja sen myötä tuhansista uusista työpaikoista.

Sähköautot ovat vihreiden lempilapsia. Niiden puolesta on puhunut muun muassa puoluetta puolisen vuotta johtanut Touko Aalto.

Vihreissä ei niellä ajatusta, että Sotkamossa olisi nähty vielä ihmettä, vaikka kaivoksen talous näyttää aiempaa paremmalta. Tämä kävi ilmi, kun soittelin tänään puolueen kansanedustajalle Hanna Halmeenpäälle, jonka mukaan ”ei ole vielä evidenssiä siitä, että ympäristöasiat saadaan kuntoon”.

